FT узнала, что Британия подтолкнула США отложить вторжение в Ирак

Лондон в начале 2000-х опасался, что тогдашний британский премьер Тони Блэр может утратить власть, пишет газета со ссылкой на документы, опубликованные Национальным архивом

Джордж Буш и Тони Блэр (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Великобритания подтолкнула США отложить вторжение в Ирак из-за опасений, что тогдашний британский премьер Тони Блэр утратит власть, пишет Financial Times со ссылкой на документы, опубликованные Национальным архивом королевства.

В частности, речь идет о конфиденциальном документе, подготовленном для Блэра перед его встречей с администрацией тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего в январе 2003 года — менее чем за два месяца до того, как Великобритания присоединилась к кампании против Ирака. В нем был изложен ряд пунктов, призванных убедить Буша в том, что стратегия союзников «хотя и работает, но требует больше времени» и что вторая резолюция Совета Безопасности ООН была «политически важна для Великобритании и почти наверняка также важна с юридической точки зрения».

Резолюция 1441, принятая Советом Безопасности в ноябре 2002 года, касалась иракских программ разработки оружия массового уничтожения. В ней СБ давал Багдаду «последнюю возможность выполнить свои обязанности по разоружению» и предупреждал, что «дальнейшее нарушение им своих обязанностей приведет к серьезным для него последствиям».

«США не должны способствовать смене режима в Багдаде ценой смены режима в Лондоне», — написал советник Блэра по внешней политике Дэвид Мэннинг в отдельном отчете о трехчасовой встрече с советником президента США по национальной безопасности Кондолизой Райс в январе 2003 года.

Участие Блэра в военной кампании против Ирака подорвало его рейтинг одобрения и усилило давление внутри Лейбористской партии. В 2007 году он ушел с поста лидера лейбористов и премьер-министра.

В документе, подготовленном перед встречей 2003 года, отмечается, что масштабы планируемой военной кампании, которая, по оценкам, включала бомбардировки, в «пять раз» превышающие масштабы войны в Персидском заливе, будут «крайне шокирующими во многих частях мира». При более взвешенном подходе союзники «могли бы достичь [своих] целей без единого выстрела», говорится в нем.

Весной 2003 года войска США и их союзников вторглись в Ирак. Утверждалось, что страна обладает оружием массового поражения. Это не подтвердилось. Управлявший страной 24 года Саддам Хуссейн был свергнут и в 2006 году казнен по приговору Верховного суда Ирака.

В октябре 2015 года издание Daily Mail писало, что в 2002-м, перед визитом Блэра на ранчо Буша, госсекретарь Колин Пауэлл подготовил для президента аналитическую записку, в которой сообщал, что британский премьер поддерживает позицию США в том, что касается войны с терроризмом и Ираком, и что готов предложить план, как склонить мировое сообщество к одобрению этих действий. По мнению госсекретаря, Блэр уже в 2002 году был готов поддержать вторжение в Ирак, считая угрозу, исходящую от него, реальной.

В том же месяце Блэр признал, что вторжение в Ирак и свержение Саддама Хусейна стало одной из причин появление террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Летом 2016 года британский премьер взял на себя полную ответственность за любые ошибки во время кампании в Ираке в 2003 году после публикации выводов комиссии Чилкота, что у разведки не было достоверных данных о том, что Багдад продолжает производить оружие массового поражения.