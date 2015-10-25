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Блэр признал долю ответственности за возникновение ИГИЛ
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Блэр признал долю ответственности за возникновение ИГИЛ
Политика, 25 окт 2015, 04:19
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Блэр признал долю ответственности за возникновение ИГИЛ
По мнению бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, военная операция против Ирака в 2003 году и свержение Саддама Хусейна стали одной из причин возникновения террористической группировки «Исламское государство»
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (Фото: REUTERS 2015)

​Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что вторжение в Ирак и свержение Саддама Хусейна является одной из причин возникновения террористической группировки «Исламское государство». Об этом он заявил в интервью телекомпании Си-Эн-Эн, которое должно выйти в эфир в воскресенье, 25 октября. Выдержки из интервью опубликовала газета The Daily Mail.

Ведущий Си-Эн-Эн отметил, что многие люди считают главной причиной возникновения «Исламского государства» (деятельность группировки запрещена в России) вторжение в Ирак в 2003 году и свержение режима Саддама Хусейна.

Блэр, который возглавлял тогда правительство и выступил за присоединение Великобритании к военной операции США в составе коалиции, ответил, что доля правды в этом утверждении есть. «Я думаю, что в этом есть доля правды. Конечно, вы не можете сказать, что те, кто сместил Хусейна в 2003 году, не несут ответственности за ситуацию в 2015 году», — сказал он.

«Я извиняюсь за то, что мы получили недостоверную разведывательную информацию. Я также прошу извинения за ошибки, которые мы допустили в планировании и, конечно, в понимании последствий, которые повлечет за собой смена режима. Однако я не могу извиняться за свержение Саддама», — добавил бывший премьер.

Ранее Блэр уже неоднократно приносил извинения за недостоверность разведданных о разработке в Ираке оружия массового поражения, которые стали основой для принятия решения о вторжении.

Тони Блэр и президент США Джордж Буш часто подвергаются критике и обвинениям в обмане в связи с началом войны в Ираке в 2003 году, приведшей к падению режима Саддама Хусейна, к суду над ним и казни. Военные ведомства и правительства этих стран якобы намеренно ввели мировую общественность в заблуждение относительно разработки Хусейном оружия массового поражения. Кроме того, их обвиняют в грубом нарушении международного права, поскольку вторжение 2003 года произошло без санкции Совета безопасности ООН.

​Согласно другой точке зрения, коалиция имела право на вторжение и новая санкция Совбеза для этого была не нужна. В августе 1990 года войска Саддама Хусейна захватили Кувейт, причем оккупацию не прекратили после нескольких резолюций Совбеза ООН. После чего Совбез ООН предоставил коалиции во главе с США полномочия применить все необходимые средства для освобождения Кувейта от оккупации, это решение поддержал и находившийся тогда на грани распада Советский Союз.

В результате операции «Буря в пустыне» в 1991 году войска Хусейна были разбиты, однако коалиция не стала развивать наступление на Багдад. Было подписано соглашение о прекращении огня, обязывавшее Ирак соблюдать ряд условий, в том числе по допуску инспекторов международных организаций на военные и промышленные объекты. К 1998 году Саддам Хусейн нарушил многие положения этого документа и выдворил инспекторов из страны. Сторонники нового вторжения считали, что в этих условиях, поскольку мирный договор так и не был подписан, состояние войны прекращено также не было, резолюция Совбеза ООН №678 от 29 ноября 1990 года, позволявшая применить силу, продолжала действовать.

Террористическая группировка «Исламское государство», которая ранее называлась «Исламское государство Ирака и Леванта» возникла на территории Ирака в результате объединения нескольких террористических групп. В настоящее время ИГ контролирует обширные районы в Ираке и Сирии. США создали международную коалицию для борьбы с ней.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Тони Блэр , саддам хусейн , Ирак , война
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