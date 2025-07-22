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Британские экс-депутаты проиграли в ЕСПЧ дело о России и «Лондонграде»

Британские экс-депутаты проиграли в ЕСПЧ дело о «Лондонграде» и влиянии России
ЕСПЧ постановил, что правительство Великобритании не нарушило права избирателей, отказавшись расследовать предполагаемое вмешательство России в выборы, и отклонил иск трех бывших депутатов
Европейский суд по правам человека
Европейский суд по правам человека (Фото: Viennaslide.com / imago-images.de / Global Look Press)

Бывшие депутаты парламента Великобритании, заявившие о вмешательстве России в выборы, проиграли дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Bloomberg.

Судебный иск был подан в марте 2022 года в ответ на отказ тогдашнего консервативного британского правительства провести расследование в связи с выводами доклада Комитета по разведке и безопасности (ISC) Великобритании, опубликованного в июле 2020 года (.pdf). В докладе говорилось, что вмешательство России в дела Великобритании стало «новой нормой» и у комитета есть «достоверные сведения», что Москва влияла на избирательные процессы Лондона начиная как минимум с 2016 года, когда состоялся референдум о выходе из Евросоюза. Британская столица в связи с предполагаемым обширным российским влиянием в докладе называлась «Лондонградом».

Однако ЕСПЧ постановил, что правительство Великобритании не нарушило права избирателей, не расследовав предполагаемое вмешательство России в выборы, и отклонил иск трех бывших депутатов. Суд отметил, что, хотя в первоначальной реакции Великобритании на сообщения о вмешательстве России, «несомненно, были недостатки», правительство с тех пор провело два тщательных и независимых расследования и приняло меры по противодействию дезинформации и защите избирательного процесса.

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«Таким образом, любые недостатки не были настолько серьезными, чтобы нарушить саму суть права заявителей на свободные и справедливые выборы», — постановил суд.

С иском в ЕСПЧ, как писала британская газета The Guardian, обратились депутат от Лейбористской партии Бен Брэдшоу, бывший председатель партии «Зеленые» Кэролайн Лукас, а также депутат от Шотландской национальной партии Элин Смит. Они утверждали, что правительство нарушило ст. 3 первого протокола к Европейской конвенции о правах человека, которая требует проведения регулярных, свободных и тайных выборов для «обеспечения свободного волеизъявления народа». Должность премьер-министра Великобритании с июля 2019-го по сентябрь 2022-го занимал Борис Джонсон.

В Кремле называли заявления британской контрразведки о попытках России «дестабилизировать ситуацию» в стране «абсолютно бездоказательными и безосновательными». «Бездоказательные обвинения мы не готовы воспринимать, не собираемся воспринимать и призываем относиться к ним как к совершенно огульной какой-то критике, которая не заслуживает внимания», — говорил в октябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Милена Костерева Милена Костерева
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