В конгрессе поблагодарили Меланию за изменение отношения Трампа к России

Сам Трамп говорил, что Мелания регулярно рассказывает ему об ударах по Украине. Американский президент стремится урегулировать конфликт, несколько раз созванивался с Путиным, но после последней беседы сказал, что недоволен Россией

Дональд Трамп с женой Меланией (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Первую леди США, жену президента Дональда Трампа, следовало бы похвалить за то, как она смогла изменить отношение американского лидера к России, заявил член палаты представителей конгресса республиканец Дон Бэкон.

«Я думаю, мы должны поблагодарить Меланию за это», — сказал он (цитата по The Hill).

Конгрессмен напомнил слова самого Трампа о том, что Мелания «каждый день» напоминает ему об ударах России по Украине. Как заявил Бэкон, он «рад, что президент обратил внимание на Украину».

После возвращения в Белый дом в январе этого года Трамп предпринимает попытки урегулировать конфликт на Украине. Президенты России и США несколько раз говорили по телефону, в последний раз в начале июля. После последней беседы Трамп говорил, что разочарован, поскольку ему не удалось добиться «никакого прогресса».

В середине июля американский лидер заявил, что «недоволен» Россией, и пригрозил ввести пошлины в отношении Москвы, если договоренности об урегулировании по Украине не будут достигнуты в течение 50 дней. Кроме того, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп пообещал поставки Киеву американского оружия, за которое, по его словам, заплатят европейские страны.

В Кремле антироссийские санкции неоднократно называли незаконным и выступали против поставок оружия Киеву западными странами. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, но с учетом своих интересов. По его словам, украинская сторона должна принять «реалии на земле», а также выполнить ряд требований, в числе которых признание российскими ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ от вступления в НАТО. В конце весны — начале марта Москва и Киев провели две встречи делегаций в Стамбуле.

Были достигнуты договоренности об обмене пленными, также переговорщики обменялись меморандумами, в которых изложены представления сторон о мирном урегулировании. В Кремле несколько раз заявляли, что ожидают проведения третьего раунда переговоров, но украинская сторона пока не согласовала его. По данным ТАСС, встреча ожидается 24 июля.