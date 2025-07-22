Великобритания введет санкции против организаторов нелегальной миграции

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Лондон собирается ввести ограничения в отношении организаторов и пособников ввоза нелегальных мигрантов на территорию страны, пишет Sky News со ссылкой на главу британского МИДа Дэвида Лэмми.

По его словам, новые полномочия в рамках закона о санкциях позволят Великобритании «замораживать активы любого, кто причастен к незаконному ввозу нелегальных мигрантов в страну».

Первая волна ограничений начнется в среду, 23 июля, говорится в материале. Мишенью властей станут поставщики лодок, изготовители и продавцы поддельных паспорта, а также посредники в платежах. Они попадут в санкционный список, это сделает невозможным взаимодействие с финансовой системой страны, отмечает Sky News.

В первой половине 2025 года (с января по июнь) было зарегистрировано рекордное количество пересечений Ла-Манша на небольших лодках — более 20 тыс. человек. Это абсолютный рекорд за весь период наблюдений с 2018 года и на 48% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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