Великобритания введет санкции против организаторов нелегальной миграции
Лондон собирается ввести ограничения в отношении организаторов и пособников ввоза нелегальных мигрантов на территорию страны, пишет Sky News со ссылкой на главу британского МИДа Дэвида Лэмми.
По его словам, новые полномочия в рамках закона о санкциях позволят Великобритании «замораживать активы любого, кто причастен к незаконному ввозу нелегальных мигрантов в страну».
Первая волна ограничений начнется в среду, 23 июля, говорится в материале. Мишенью властей станут поставщики лодок, изготовители и продавцы поддельных паспорта, а также посредники в платежах. Они попадут в санкционный список, это сделает невозможным взаимодействие с финансовой системой страны, отмечает Sky News.
В первой половине 2025 года (с января по июнь) было зарегистрировано рекордное количество пересечений Ла-Манша на небольших лодках — более 20 тыс. человек. Это абсолютный рекорд за весь период наблюдений с 2018 года и на 48% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ