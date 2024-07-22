В Демпартии США призвали к открытому выбору кандидата вместо Байдена

«Вечный кандидат» от демократов призвала не назначать кандидата вместо Байдена, а выбрать его открытым голосованием на съезде, подтвердив приверженность принципам. Она тоже участвует в гонке, но уже дважды от нее отказывалась

Марианна Уильямсон (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Съезд Демократической партии США, где изберут нового кандидата от партии на предстоящих выборах президента, должен пройти открыто «для подлинно демократического процесса». Об этом заявила кандидат на получение номинации Марианна Уильямсон, передает ABC.

«Никто не должен быть просто назначен на должность кандидата; все кандидаты должны быть заслушаны и изучены их планы», — предложила Уильямсон.

Она выразила уверенность, что партия не сможет «спасти демократию», не воплощая ее принцип при выборе своего кандидата. Политик поделилась желанием донести до делегатов съезда свою программу.

72-летняя Уильямсон — «вечный кандидат». Она несколько раз безуспешно баллотировалась в палату представителей и на пост президента, но либо занимала последние места, либо не проходила отбор. На нынешних выборах президента она остановила кампанию в феврале, заручившись поддержкой только 2,9% голосов на праймериз в Неваде. Получив 3% на праймериз в Мичигане, она вернулась в гонку и объяснила, говоря о республиканце Дональде Трампе: «Мы не победим фашиста — ну, чем? Что предлагает президент [Джо] Байден?».

В июне она снова остановила кампанию, но вернулась в нее в июле на фоне провальных дебатов Байдена и Трампа. Таким образом, она в третий раз объявила о выдвижении.

Байден отказался от участия в выборах этим вечером, спустя несколько недель давления со стороны других видных однопартийцев и конгрессменов. Он пояснил, что хотел бы переизбраться, но сойти с гонки будет лучше для партии и государства. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, та подтвердила, что планирует получить номинацию от партии.

Съезд Демократической партии пройдет в Чикаго примерно через месяц — с 19 по 22 августа.