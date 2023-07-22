Машину Александра Бородая обстреляли под Артемовском

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Четыре армянских банка прекратили работу с системой «Юнистрим» Финансы, 21:32
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 21:18
Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где встретится с Путиным Политика, 21:11
В Иркутской области аннулировали брак после смены пола одним из супругов Политика, 21:09
В Крыму госпитализировали четверых эвакуированных после взрыва на складе Политика, 20:41
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 20:40
Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина Общество, 20:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Машину Александра Бородая обстреляли под Артемовском Политика, 20:18
«Аякс» предложил купить у «Краснодара» лучшего ассистента РПЛ Спорт, 20:17
Появились фото последствий штурма захваченного дома в Подмосковье Общество, 20:01
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 19:54
В Крыму возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрывов Политика, 19:52
«Локомотив» вырвал ничью у «Рубина» в первом туре чемпионата России Спорт, 19:24
Зеленский пообещал западным союзникам ускорить контрнаступление Политика, 19:17
Военная операция на Украине ,  
0 

Машину Александра Бородая обстреляли под Артемовском

Машину экс-премьера ДНР и депутата Госдумы Александра Бородая обстреляли под Артемовском
Сюжет
Военная операция на Украине
Машина с Бородаем была обстреляна при выезде с позиций, находящихся на южном фланге бахмутской группировки, сообщили в пресс-службе СДД. Сам депутат не пострадал, однако ранения получили два сопровождавших его офицера
Фото: sddonbassa / Telegram
Фото: sddonbassa / Telegram

Депутат Госдумы и бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай попал под обстрел в зоне спецоперации. Депутат не пострадал, ранены два сопровождавших его офицера, сообщается в телеграм-канале Союза добровольцев Донбасса (СДД), который возглавляет Бородай.

«Вчера машина командира георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса, главы МОО СДД, депутата Государственной думы при выезде с передовых позиций одного из батальонов попала под артобстрел. Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады», — говорится в заявлении СДД.

В союзе уточнили, что машина с депутатом была обстреляна при выезде с позиций, находящихся на южном фланге бахмутской группировки.

На кадрах, показанных СДД, видно, что у переднего из сопровождавших депутата автомобилей выбиты стекла и деформирован корпус. Депутат также продемонстрировал мину, на которую чуть не наехала машина, где он находился.

Александр Бородай родился 25 июля 1972 года в Москве. В 1992 году, окончив второй курс философского факультета МГУ им. Ломоносова, принимал участие в военном конфликте в Приднестровье. Он рассказывал, что до конфликта на Украине несколько лет работал политическим консультантом в этой стране, сотрудничал с Партией регионов. В начале 2014 года Бородай участвовал в обороне Донецка. 14 мая 2014 года на 3-й сессии Верховного совета Донецкой Народной Республики он был утвержден председателем Совета министров. Эту должность он занимал до августа того же года, пока она не была упразднена.

В августе 2015 года Бородай возглавил Союз добровольцев Донбасса, члены которого в том числе принимают участие в боевых действиях на Украине. В сентябре 2021 года победил на выборах в Государственную думу от Ростовской области по списку партии «Единая Россия». Спустя месяц был включен в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (заместитель председателя комитета).

Бородай находится в санкционных списках ЕС, США, Японии, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Артемовск (Бахмут) находится под контролем российской армии с 21 мая. Город был взят «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации». Затем частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» объявила о выводе своих сил из города и передаче позиций военным.

Читайте на РБК Pro
Компартия Китая лишила Джека Ма $30 млрд. Что с ним будет дальше
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил
Чистый хайп: насколько перспективен рынок водорода — The Economist

Активные боевые действия в районе Артемовска возобновились с начала июня, когда ВСУ начали контрнаступление на позиции российских войск по всей линии фронта. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о предотвращении наступления противника на этом направлении.

Машину Александра Бородая обстреляли под Артемовском
Машину Александра Бородая обстреляли под Артемовском

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Обстрел автомобиля Александр Бородай Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении украинского Starlink под Артемовском
Политика
«РИА Новости» сообщили об отсутствии наступления ВСУ у Артемовска
Политика
Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в районе Артемовска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter