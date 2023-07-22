Машину Александра Бородая обстреляли под Артемовском

Машина с Бородаем была обстреляна при выезде с позиций, находящихся на южном фланге бахмутской группировки, сообщили в пресс-службе СДД. Сам депутат не пострадал, однако ранения получили два сопровождавших его офицера

Фото: sddonbassa / Telegram

Депутат Госдумы и бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай попал под обстрел в зоне спецоперации. Депутат не пострадал, ранены два сопровождавших его офицера, сообщается в телеграм-канале Союза добровольцев Донбасса (СДД), который возглавляет Бородай.

«Вчера машина командира георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса, главы МОО СДД, депутата Государственной думы при выезде с передовых позиций одного из батальонов попала под артобстрел. Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады», — говорится в заявлении СДД.

В союзе уточнили, что машина с депутатом была обстреляна при выезде с позиций, находящихся на южном фланге бахмутской группировки.

На кадрах, показанных СДД, видно, что у переднего из сопровождавших депутата автомобилей выбиты стекла и деформирован корпус. Депутат также продемонстрировал мину, на которую чуть не наехала машина, где он находился.

Александр Бородай родился 25 июля 1972 года в Москве. В 1992 году, окончив второй курс философского факультета МГУ им. Ломоносова, принимал участие в военном конфликте в Приднестровье. Он рассказывал, что до конфликта на Украине несколько лет работал политическим консультантом в этой стране, сотрудничал с Партией регионов. В начале 2014 года Бородай участвовал в обороне Донецка. 14 мая 2014 года на 3-й сессии Верховного совета Донецкой Народной Республики он был утвержден председателем Совета министров. Эту должность он занимал до августа того же года, пока она не была упразднена. В августе 2015 года Бородай возглавил Союз добровольцев Донбасса, члены которого в том числе принимают участие в боевых действиях на Украине. В сентябре 2021 года победил на выборах в Государственную думу от Ростовской области по списку партии «Единая Россия». Спустя месяц был включен в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (заместитель председателя комитета). Бородай находится в санкционных списках ЕС, США, Японии, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Артемовск (Бахмут) находится под контролем российской армии с 21 мая. Город был взят «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации». Затем частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» объявила о выводе своих сил из города и передаче позиций военным.

Активные боевые действия в районе Артемовска возобновились с начала июня, когда ВСУ начали контрнаступление на позиции российских войск по всей линии фронта. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о предотвращении наступления противника на этом направлении.