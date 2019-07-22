Отрыв «Слуги народа» от ближайшего конкурента достиг 30%

В парламент после подсчета 5% бюллетеней попадают шесть партий.

Фото: Стрингер / РИА Новости

Партия «Слуга народа», которая поддерживает президента Украины Петра Порошенко, лидирует на выборах в Верховную раду после подсчета 5,37% голосов. За нее проголосовали 41,45% избирателей, сообщает ЦИК Украины.

«Слуга народа» лидирует во всех регионах страны кроме Донецкой и Луганской областей. Там на первое место вышла «Оппозиционная платформа – За Жизнь», Виктора Медведчука, которая в целом по стране занимает второе место (11,04%).

На третьем месте идет «Батькивщина» Юлии Тимошенко (9,52%), опережающая «Европейскую солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (8,41%).

Более 5%, необходимых для прохождения избирательного барьера, пока получают «Голос» Святослава Вакарчука (5,79%), а также Радикальная партия Олега Ляшко (5,62%), которая по данным экзитполов не проходила в Раду.

Избирательные участки на Украине были открыты с 8:00 до 20:00 по киевскому времени (совпадает с московским). В выборах приняли участие представители 65 партий. Депутатов Рады избирают по смешанной системе: 255 мест в парламенте занимают по партийным спискам, еще 199 определяются по одномандатным округам.



