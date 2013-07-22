Мэр Томска досрочно ушел в отставку

Мэр Томска Николай Николайчук объявил о досрочном уходе в отставку по собственному желанию, передает радиостанция "РСН".

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"Продолжение моей работы неминуемо приведет к конфликту между городом и областью. Единственное верное решение - уйти в отставку. Мое заявление в этой папке", - сказал он на внеочередном собрании городской думы.

"Я хочу поблагодарить всех горожан, всех, кто поддерживал меня и те решения, которые мы принимали. Спасибо томским университетам и томской науке", - отметил Н.Николайчук.

По данным местных изданий, у Н.Николайчука действительно возникло непонимание с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, что сказывалось на решении вопросов городского хозяйства. Примечательно, что с предыдущим руководителем региона Виктором Крессом проблем у мэра не возникало.