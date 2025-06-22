Пентагон показал карту полета нанесших удар по Ирану бомбардировщиков
Пентагон во время брифинга показал карту ударов по ядерным объектам Ирана. Из нее следует, что в операции участвовали стратегические бомбардировщики, которые вылетели изначально с авиабазы Whiteman в США. Позднее к ним присоединились истребители сопровождения.
Речь идет о стелс-бомбардировщиках B-2, которые предприняли дальний перелет. В операции участвовали в общей сложности 125 самолетов.
К операции также привлекались корабли ВМФ США, которые базировались в Индийском океане.
Удары были нанесены с помощью противобункерных авиабомб Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 т каждая.
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