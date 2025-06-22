Пентагон показал карту полета нанесших удар по Ирану бомбардировщиков

Пентагон показал карту операции с ударом по ядерным объектам Ирана

Фото: U.S. Department of Defense

Пентагон во время брифинга показал карту ударов по ядерным объектам Ирана. Из нее следует, что в операции участвовали стратегические бомбардировщики, которые вылетели изначально с авиабазы Whiteman в США. Позднее к ним присоединились истребители сопровождения.

Речь идет о стелс-бомбардировщиках B-2, которые предприняли дальний перелет. В операции участвовали в общей сложности 125 самолетов.

К операции также привлекались корабли ВМФ США, которые базировались в Индийском океане.

Удары были нанесены с помощью противобункерных авиабомб Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 т каждая.