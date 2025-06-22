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Война Израиля и Ирана ,  
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Пентагон отчитывается об ударах по Ирану. Трансляция

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет проводит брифинг после удара США по объектам в Иране. 

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране заявили, что серьезных повреждений нет, но пообещали ответить.

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Пит Хегсет Пентагон США Иран
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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