Пентагон отчитывается об ударах по Ирану. Трансляция
Глава Пентагона Пит Хегсет проводит брифинг после удара США по объектам в Иране.
В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране заявили, что серьезных повреждений нет, но пообещали ответить.
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