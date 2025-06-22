Пентагон отчитывается об ударах по Ирану. Трансляция

Глава Пентагона Пит Хегсет проводит брифинг после удара США по объектам в Иране.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране заявили, что серьезных повреждений нет, но пообещали ответить.