Видео речи Трампа на русском после удара по объектам Ирана
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после ударов по трем ядерным объектам Ирана. «Иран, задира Ближнего Востока, теперь должен заключить мир», — сказал Трамп.
США нанесли удары по трем ядерным объектам в стране — Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Трампа, на подземную обогатительную фабрику в Фордо был сброшен «полный комплект бомб». Удары по объектам были нанесены около 02.30 по местному времени (02.00 мск).
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