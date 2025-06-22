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Война Израиля и Ирана ,  
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Видео речи Трампа на русском после удара по объектам Ирана

Появились кадры речи Трампа на русском после удара по объектам Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Видео речи Трампа на русском после удара по объектам Ирана
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Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после ударов по трем ядерным объектам Ирана. «Иран, задира Ближнего Востока, теперь должен заключить мир», — сказал Трамп.

США нанесли удары по трем ядерным объектам в стране — Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Трампа, на подземную обогатительную фабрику в Фордо был сброшен «полный комплект бомб». Удары по объектам были нанесены около 02.30 по местному времени (02.00 мск).

Полный текст обращения Трампа к нации после ударов по Ирану
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Дональд Трамп Иран авиаудар
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