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Политика ,  
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Румыния решила создать собственные дроны

В Румынии решили создать свои дроны и центр подготовки операторов
Румыния разработает собственный беспилотник к 2025 году и намерена открыть центр подготовки операторов БПЛА как гражданского, так и военного назначения, заявил министр экономики. Проект намерены реализовать за счет фондов в Европе
Раду Опря
Раду Опря (Фото: Hans Lucas / Union Europeenne / Reuters)

Прототип румынского беспилотника может появиться к 2025 году, в течение лета 2024-го будет разрабатываться план этого проекта, заявил министр экономики Румынии Раду Опря в ходе пресс-конференции, его слова приводит издание Capital.

«Я убежден <...>, что летом будет готов проект румынского дрона. <...> У нас должен быть проект, который, возможно, мы сможем реализовать с помощью финансирования из европейских фондов, — сказал Опря. — Стало быть, у нас будет исследовательский проект <...> с возможностью наладить промышленное производство соответствующего изделия, прототипа на одном из предприятий национальной оборонной компании Romarm с тем, чтобы Румыния получила на него право интеллектуальной собственности».

По его словам, к 2025 году в стране появится «стопроцентно румынский беспилотник». Опря также рассказал о планах компании Carfil («дочка» Romarm) открыть центр подготовки операторов беспилотников как для гражданских, так и для военных целей. Также министр упомянул еще один проект этой компании, который предусматривает сотрудничество с американской Periscope Aviation для производства в Румынии разработанного ею беспилотника.

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Ранее издание The Independent писало о резком росте числа патентов на беспилотники на фоне «новой гонки вооружений». По его данным, ведущими разработчиками технологии БПЛА оказались Китай, Россия и США. При этом наибольшей популярностью пользуется технология китайского производителя беспилотников DJI.

На вооружении армии Румынии сейчас находятся американские RQ-11 Raven, Phoenix 30 и ScanEagle, турецкие Bayraktar TB2, китайские CFly Faith и DJI, а также немецкие Vector.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Румыния беспилотники производство министр

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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