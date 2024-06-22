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Политика ,  
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США рассекретили видео саудовского шпиона перед терактами 11 сентября

США обнародовали видео с саудовским шпионом, снятое перед терактами 11 сентября
Суд рассекретил видео с Омаром аль-Баюми, которого ФБР считает саудовским шпионом, на нем подробно запечатлен Капитолий перед терактами 11 сентября. По данным CNN, мужчина помогал боевикам выбрать цель атаки
Капитолий, Вашингтон
Капитолий, Вашингтон (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Федеральный суд в США рассекретил видео, предположительно снятое гражданином Саудовской Аравии Омаром аль-Баюми за 90 дней до терактов 11 сентября 2001 года, передает CNN. В ФБР считают его сотрудником саудовских спецслужб, который помогал боевикам «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в России) выбрать цели для планируемой атаки.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в северный небоскреб, а рейс 175 United Airlines — в южный, в результате чего здания обрушились. Третий самолет (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона, а четвертый (рейс 93 United Airlines) упал в поле в штате Пенсильвания. В результате атак погибли около 3 тыс. человек. Этот теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв. США возложили ответственность за произошедшее на боевиков «Аль-Каиды».

На видеозаписи, поступившей в распоряжении телеканала, Аль-Баюми демонстрирует входы в Капитолий, скопление охранников, макет здания и монумент первому президенту США Джорджу Вашингтону. Он также отмечает, что неподалеку находится аэропорт. По версии следствия, захватившие четвертый самолет террористы планировали атаковать Капитолий.

«Я думаю, что он [Аль-Баюми] разговаривает с боевиками «Аль-Каиды», которые поручили ему снять видео предполагаемой цели до операции», — сказал Ричард Ламберт, агент ФБР в отставке, который руководил расследованием терактов.

CNN со ссылкой на данные ФБР отмечает, что во время записи этого видео Аль-Баюми часто встречался с двумя дипломатами Саудовской Аравии, которые, в свою очередь, имели «связи с «Аль-Каидой». Представитель американской разведки в отставке Кен Уильямс категорически отверг позицию официального Эр-Рияда о том, что кадры были сделаны в туристических целях.

«Это еще один очень большой кирпичик в массивной стене доказательств, которые на данный момент указывают на причастность правительства Саудовской Аравии к терактам 11 сентября», — приводит CNN слова Ламберта.

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По данным телеканала, это видео обнаружила полиция Великобритании во время обысков в квартире Аль-Баюми через несколько дней после 11 сентября. Также была изъята его записная книжка с номерами высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которые в тот момент занимали посты в правительстве, отмечает CNN.

Официальный Эр-Рияд и сам Аль-Баюми отрицают причастность к терактам, адвокаты саудовской стороны ходатайствовали о прекращении этого дела. Прения запланированы на август 2024 года.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
ФБР США Саудовская Аравия «Аль-Каида» теракт теракты 11 сентября

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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