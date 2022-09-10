Байден продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП

Президент США Джо Байден продлил еще на год действие режима чрезвычайного положения, который был введен после терактов 11 сентября 2001 года, следует из публикации на сайте Белого дома.

«Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение в стране и полномочия, принятые для борьбы с этим чрезвычайным положением, должны продолжать действовать после 14 сентября 2022 года», — сказано в уведомлении.

Первое постановление о режиме ЧП власти США приняли через три дня после терактов, 14 сентября 2001 года.

11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила в США четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один пробил здание Пентагона под Вашингтоном, а четвертый разбился у города Шанксвилл в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались обезвредить террористов.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида». В результате терактов погибли более 2,9 тыс. человек.

