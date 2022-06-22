Племянник Назарбаева дал показания по делу о протестах в Казахстане

Самат Абиш (Фото: Мухтар Холдорбеков / Reuters)

Бывший первый заместитель главы комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Самат Абиш дал показания по делу о протестах в стране в январе этого года. Об этом сообщил действующий заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов, передает ORDA.

«Самат Абиш тоже находится в орбите следствия. Он дает показания, статус его не знаю. Он в Казахстане. Я сам его не видел. Я думаю, что следствие идет, он обязан быть», — сказал Амерханов.

Самат Абиш является племянником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В середине января сообщалось, что он продолжает работать зампредседателя КНБ, однако временно отправлен в отпуск. Позже его освободили от занимаемой должности.

Ранее действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев уволил главу КНБ Карима Масимова. Токаев назвал происходящее «террористической войной» и обвинил КНБ в том, что ведомство «не разглядело критическую угрозу» для Казахстана.

2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые вспыхнули на западе страны, а потом распространились и в другие города. Причиной протестов стал рост цен на газ. Вскоре требования протестующих стали политическими. Среди прочего они требовали отставки Назарбаева с должности главы Совбеза.

В начале июня в Казахстане состоялся референдум об изменениях в Конституцию. Среди прочего оттуда убрали упоминание бывшего президента, лишили Нурсултана Назарбаева привилегий и статуса елбасы (главы нации), а также в новой редакции отменили смертную казнь.