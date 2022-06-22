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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщает пресс-служба главы государства.

Традиционная церемония прошла в Александровском саду. Солдаты почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

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Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле

После Путина цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии.

День памяти и скорби отмечается в России в день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

В 1945 году 22 июня на Красной площади прошел первый парад Победы в честь завершения Великой Отечественной войны. Принимал парад маршал Советского Союза Георгий Жуков.

В первые дни Великой Отечественной войны поэт Борис Ковынев сочинил песню об этих событиях. Песня начинается так:

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