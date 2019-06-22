МИД ответил на опасения США о «маломощном ядерном ударе» из России

МИД ответил на опасения США о «маломощном ядерном ударе» из России

Оснащение части американских баллистических ракет подводных лодок Trident ядерными боезарядами пониженной мощности может стать «средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату», считают в российском МИДе

Пол Селва (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

МИД России прокомментировал заявления заместителя председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Пола Селвы о ядерных боезарядах малой мощности. В комментарии заместителя директора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Артема Кожина говорится, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию времен 60-летней давности.

Селва ранее заявил о необходимости оснастить часть ракет подлодок Trident ядерными боеголовками малой мощности в качестве сдерживающего фактора для России. Таким образом США заполнили бы «дыру, которая существует в потенциальной лестнице эскалации и которая, как мы знаем, является частью российской доктрины», приводит слова Селвы издание National Defence. Он уточнил, что, если бы Россия атаковала бы США с помощью ядерного оружия малой мощности, то Вашингтону нечем было бы ответить, кроме как ядерным оружием высокой мощности.

В российском МИДе сочли эти заявления Селвы лукавством, призванным оправдать расширение спектра ядерных вооружений в арсенале США. «В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату», — отметили в МИД России и назвали подобные попытки Вашингтона «фактическим понижением порога применения ядерных средств, их превращение в «оружие поля боя».

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу.