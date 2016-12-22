Российское посольство написало письмо принцу Чарльзу о «деле Скрипалей»

Принц Чарльз вместе с супругой посетил британский Солсбери, чтобы выразить поддержку жителям города, где произошло отравление Сергея Скрипаля. На этот визит отреагировало российское посольство

Принц Чарльз (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Российская дипмиссия в Великобритании направила письмо наследному принцу Чарльзу о ситуации вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом говорится в Facebook-сообщении посольства России в Лондоне.

В письме дипломаты изложили позицию Москвы о произошедшем, а также заявили об отказах со стороны британских властей на российские запросы в связи с расследованием отравления. В посольстве подчеркнули, что это является нарушением международного права. «По истечении трех с половиной месяцев с момента инцидента стало очевидно, что политическое руководство поспешило назначить виновного без суда и следствия, выдвинув весьма серьезные обвинения в адрес России буквально через несколько дней после инцидента. Притом что расследование, как заявляется, далеко от завершения», — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, дипломаты рассказали принцу Чарльзу, что многие поданные Великобритании также не согласны с официальной позицией Лондона. «Мы информировали его королевское высочество о том, что получили огромное количество писем от подданных ее величества, в которых выражалось сожаление по поводу нынешней политики британских властей в отношении России», — пояснили в посольстве. Отправители этих писем, как утверждают дипломаты, писали, что не понимают, «как можно обвинять другую страну» без предъявления доказательств.

Дипломаты призвали «прекратить антироссийскую кампанию», которая наносит ущерб двусторонним отношениям, и «​запустить совместное с Россией расследование с целью установления истинных причин произошедшего».

Принц Чарльз и его супруга посетили британский Солсбери 22 июня. В городе они провели встречу с местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов, в том числе полицейским, пострадавшим, предположительно, от того же яда, которым были отравлены Скрипали.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в начале марта были найдены отравленными в Солсбери. В России Сергей Скрипаль был осужден по обвинению в шпионаже и был передан Великобритании в рамках обмена задержанными разведчиками. Официальный Лондон утверждает, что ответственность за отравление Скрипаля несет Кремль. По версии британских властей, с этой целью российские спецслужбы использовали нервно-паралитический агент «Новичок». Россия отрицает все обвинения, настаивая на необходимости совместного расследования.

Несмотря на тяжелые последствия отравления, Юлия Скрипаль была выписана из госпиталя 10 апреля, а ее отец Сергей Скрипаль покинул больницу 18 мая. Британская сторона взяла на себя ответственность по обеспечению их безопасности. В настоящее время их местонахождение остается неизвестным.