ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,38 62,50 EUR Нал. 74,18 72,97 USD Бирж. 62,90 -0,82 EUR Бирж. 73,30 -0,63 USD ЦБ. 63,24 -0,55 EUR ЦБ. 73,72 +0,04 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6113,00 -548,90 IMOEX 2249,68 +0,17% RTSI 1125,41 +1,32% Brent 74,59 +1,55% DJIA 24580,89 +0,49% Nasdaq 7692,82 -0,26%
Российское посольство написало письмо принцу Чарльзу о «деле Скрипалей»
Лента новостей
Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Рифт-Валли в Кении 07:01, Общество Два человека выпрыгнули из окна при пожаре в многоэтажке в Томске 06:38, Общество Генсек ООН призвал к немедленному прекращению наступления в Сирии 06:34, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 06:33, РБК и «Шелл» Власти Боливии в 2018 году изъяли более 173 т наркотиков 06:16, Общество CNN узнал о попытках китайских военных ослепить лазерами летчиков США 06:03, Политика Спецборт МЧС доставил в Казань двух пострадавших при взрыве газа 05:41, Общество Главу коммуникаций Netflix уволили за расистские слова о чернокожих 05:36, Общество В США бывшего мафиози признали виновным в убийстве 25-летней давности 05:27, Общество Эрдоган рассказал о своем сходстве с Путиным 04:36, Политика Додон предрек ухудшение отношений Москвы и Кишинева из-за резолюции ООН 04:30, Политика Почти половина жителей Германии поддержала отставку Меркель 04:20, Политика Глава немецкого минфина назвал будущее евро «неотвратимым» 03:56, Экономика Командующий Нацгвардии Украины обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе 03:53, Политика Bloomberg удалило карту с изображением Украины без Крыма 03:38, Политика США приостановили учения с Южной Кореей ради договоренностей с КНДР 03:30, Политика Вице-президент США обсудил борьбу с наркотиками с президентом Колумбии 03:12, Политика Российские дипломаты посетили летчика Ярошенко в тюрьме в США 02:51, Политика Аргентина попросила Россию депортировать уличенных в драке болельщиков 02:34, Общество В Сербии пообещали опротестовать судейство в матче ЧМ со Швейцарией 02:23, Общество Туроператор «Матрешка-Тур» объявил о вынужденном прекращении деятельности 02:05, Бизнес Постпред США не исключила ответственности России за эскалацию в Сирии 02:02, Политика Суд оставил Савченко под арестом 01:49, Политика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 01:32, РБК и Schneider Electric Власти Москвы рекомендовали воздержаться от посещения фан-зоны у МГУ 01:25, Общество Глава МИД Молдавии попросил «не реагировать нервно» на резолюцию ООН 01:24, Политика СМИ узнали о госпитализации отца Майкла Джексона 01:07, Общество Президент Южной Кореи пригласил Путина посетить страну 00:41, Политика
Российское посольство написало письмо принцу Чарльзу о «деле Скрипалей»
Отравление Скрипалей, 22 июн, 22:34
0
Российское посольство написало письмо принцу Чарльзу о «деле Скрипалей»
Принц Чарльз вместе с супругой посетил британский Солсбери, чтобы выразить поддержку жителям города, где произошло отравление Сергея Скрипаля. На этот визит отреагировало российское посольство
Принц Чарльз (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Российская дипмиссия в Великобритании направила письмо наследному принцу Чарльзу о ситуации вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом говорится в Facebook-сообщении посольства России в Лондоне.

В письме дипломаты изложили позицию Москвы о произошедшем, а также заявили об отказах со стороны британских властей на российские запросы в связи с расследованием отравления. В посольстве подчеркнули, что это является нарушением международного права. «По истечении трех с половиной месяцев с момента инцидента стало очевидно, что политическое руководство поспешило назначить виновного без суда и следствия, выдвинув весьма серьезные обвинения в адрес России буквально через несколько дней после инцидента. Притом что расследование, как заявляется, далеко от завершения», — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, дипломаты рассказали принцу Чарльзу, что многие поданные Великобритании также не согласны с официальной позицией Лондона. «Мы информировали его королевское высочество о том, что получили огромное количество писем от подданных ее величества, в которых выражалось сожаление по поводу нынешней политики британских властей в отношении России», — пояснили в посольстве. Отправители этих писем, как утверждают дипломаты, писали, что не понимают, «как можно обвинять другую страну» без предъявления доказательств.

Дипломаты призвали «прекратить антироссийскую кампанию», которая наносит ущерб двусторонним отношениям, и «​запустить совместное с Россией расследование с целью установления истинных причин произошедшего».

Принц Чарльз и его супруга посетили британский Солсбери 22 июня. В городе они провели встречу с местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов, в том числе полицейским, пострадавшим, предположительно, от того же яда, которым были отравлены Скрипали.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в начале марта были найдены отравленными в Солсбери. В России Сергей Скрипаль был осужден по обвинению в шпионаже и был передан Великобритании в рамках обмена задержанными разведчиками. Официальный Лондон утверждает, что ответственность за отравление Скрипаля несет Кремль. По версии британских властей, с этой целью российские спецслужбы использовали нервно-паралитический агент «Новичок». Россия отрицает все обвинения, настаивая на необходимости совместного расследования.

Британский посол рассказал о продолжающемся лечении Скрипалей
Политика

Несмотря на тяжелые последствия отравления, Юлия Скрипаль была выписана из госпиталя 10 апреля, а ее отец Сергей Скрипаль покинул больницу 18 мая. Британская сторона взяла на себя ответственность по обеспечению их безопасности. В настоящее время их местонахождение остается неизвестным.

Авторы: Андрей Гатинский, Георгий Тадтаев.
Теги: Сергей Скрипаль , Великобритания , принц Чарльз
Главное
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению наступления в Сирии Политика
Материалы по теме
Посольство России обвинило Лондон в «гробовом молчании» по делу Скрипаля Политика
Путин потребовал прекратить «творческую болтовню» о деле Скрипалей Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter