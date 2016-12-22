Лавров сообщил о завершении работы по определению статуса Каспия

Работа по определению правового статуса Каспийского моря завершена. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров в Москве с коллегами из Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, передает корреспондент РБК.

«Мы нашли развязки по всем остававшимся открытыми ключевым вопросам, практически текст конвенции готов», — рассказал Лавров. Подробности решения не озвучивались.

Лавров добавил, что текст соглашения будет доработан, и выразил надежду, что документ примут на очередном саммите глав каспийских государств, который должен пройти в Казахстане.

Предыдущая встреча глав каспийских государств состоялась в 2014 году в Астрахани. На ней президент России Владимир Путин призвал завершить переговоры по статусу Каспия, к тому моменту длившиеся 18 лет.

Тогда было принято решение, согласно которому национальный суверенитет будет распространяться над прибрежным морским пространством в пределах 15 морских миль. Исключительное право каждого государства на добычу ресурсов будет касаться прилегающей к этим зонам десятимильной территории. Методика установления исходных линий зон обсуждалась с этого момента.

Береговую черту с Каспием имеют пять государств: Россия, Иран, Азербайджан, Туркмения и Казахстан. Еще четыре страны — Грузия, Армения, Узбекистан и Турция входят в бассейн водоема. В советское время статус водоема регулировался договором между СССР и Ираном, после распада Советского Союза возникла необходимость в новых правоустанавливающих документах.