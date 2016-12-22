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В Госдепе рассказали о роли Европы в сохранении западной цивилизации
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В Госдепе рассказали о роли Европы в сохранении западной цивилизации
Политика, 01:37
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В Госдепе рассказали о роли Европы в сохранении западной цивилизации
Европа — основание западного альянса, и для его сохранения необходимо энергичное участие европейских государств, заявил помощник госсекретаря. Среди соперников Запада он назвал Китай, Россию и Иран
Уэсс Митчелл (Фото: Serg Glovny / Zuma / Global Look Press)

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в центре «Карнеги Европа», рассказал о планах по сохранению западных ценностей и назвал его главных соперников.

По словам Митчелла, работа по сохранению западной цивилизации начинается «дома». Он перечислил достижения администрации президента США — военные (восстановление ядерного арсенала и укрепление ВМС США) и экономические (сокращение безработицы, создание новых рабочих мест). «Сила Америки — это главное основание не только нашей безопасности, но и вашей безопасности в Европе», — заявил помощник госсекретаря.

«Наша задача сегодня — сохранить Запад в условиях вхождения мира в эру более ожесточенного геополитического противостояния, что не может случиться без энергичного участия Европы», — подчеркнул Митчелл. — Америка и Европа и есть Запад и сердце свободного мира. Европа — основание нашего международного альянса и, безусловно, наш крупнейший экономический партнер».

По мнению американского дипломата, Китай, Россия и Иран по-своему претендуют на то, чтобы быть «идеологическими соперниками Запада». Эти страны объединяет «отрицание личности», «создание над свободой личности центральной власти», добавил Митчелл. Китай и Россия представляют собой модель стабильности, основанной на авторитаризме и грубой силе. «Иран и «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) также авторитарны и выступают за политический ислам в его худшей форме», — заключил Митчелл.

Среди проблем мировой повестки дипломат назвал Украину, Сирию, Китай, Балканы, борьбу с терроризмом и нераспространение ядерного оружия.

Ранее в Евросоюзе выступили за создание нового формата диалога между странами блока — Совета Безопасности ЕС. В связи с новыми угрозами, встающими перед Евросоюзом, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали к «продолжению совместных усилий по развитию военного потенциала».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Госдепартамент , Европа
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