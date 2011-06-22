Латвия решила заработать на российских "Мистралях"

Латвия намерена потребовать у НАТО компенсацию в том случае, если вертолетоносцы "Мистраль", приобретенные Россией у Франции 17 июня, будут дислоцированы в Балтийском море. Об этом в интервью газете "Телеграф" сообщила советник министра обороны страны Инга Салениеце.

По словам главы Минобороны Артиса Пабрикса, в том случае, если сделка по покупке "Мистралей" "изменит баланс безопасности в регионе Балтийского моря", Латвия будет стремиться восстановить этот баланс и потому будет настаивать на компенсации".

Если вертолетоносцы будут размещены командованием ВМФ России в Балтийском море, Латвия "попросит военной и политической поддержки как у Франции, так и у блока НАТО в целом", заявил министр.

Перед тем как заключить миллиардную сделку с Россией, Париж активно консультировался с Ригой. Министр обороны Франции Жерар Лонжуэ сказал, что понимает озабоченность латвийского правительства, и заверил, что на "Мистралях" не будут использованы новые технологии.

Напомним, подписание контракта на поставку двух десантно-вертолетных кораблей-доков "Мистраль" (Mistral) для нужд Министерства обороны РФ состоялось 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сумма сделки составит чуть более 1,1 млрд евро.

Договоренность о закупке четырех вертолетоносцев была достигнута при участии президента РФ Д.Медведева и его французского коллеги Николя Саркози в ходе прошедшего в Довиле саммита G8. При этом предполагалось, что два вертолетоносца будут построены на французских заводах и еще два - на российских.

Глава Рособоронэкспорта Анатолий Исайкин заявил 20 июня на авиасалоне в Ле Бурже, что российские военные планируют разместить на кораблях "Мистраль" вертолеты Ка-52.