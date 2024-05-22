Ректор РАНХиГС решил переименовать Гайдаровский форум

РАНХиГС в 2025 году перезапустит Гайдаровский форум под новым названием — его решили посвятить вопросам госслужбы. Мероприятие проводилось с 2010 года, на нем обсуждали актуальные политические и экономические проблемы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гайдаровский форум перезапустят в январе 2025 года под другим названием, его посвятят вопросам государственной и муниципальной службы, а также взаимоотношениям федеральных и региональных центров, заявил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Его слова приводит ТАСС.

«Это будет другой форум, а основной его целью, как мы сейчас планируем, будет все, что связано с государственной службой, муниципальной службой, взаимоотношениями федеральных центров, региональных и [муниципальных]», — сказал он.

Гайдаровский форум был назван в честь экономиста и бывшего премьер-министра Егора Гайдара. Он с 2010 года ежегодно проводился в центральном кампусе РАНХиГС в Москве. Участники конференции — члены кабмина, министры, губернаторы, политики, чиновники и эксперты — обсуждали актуальные экономические и политические вопросы. Организаторами мероприятия в том числе выступали Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Из-за пандемии коронавируса в 2021 и 2022 годах Гайдаровский форум проходил в смешанном формате — на площадке кампуса РАНХиГС оборудовали студии для выступления экспертов, за которыми участники следили онлайн. В 2023 году мероприятие отменили . В вузе объяснили это решение необходимостью корректировки формата мероприятия, в том числе работы с экспертным сообществом, а также «пересмотра выстроенных годами алгоритмов поведения и взаимодействия с внешними и внутренними аудиториями».

Бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау в 2021 году призывал к поиску новых форматов и механизмов форума, так как прежние были интересны десять лет назад, а сейчас исчерпаны.