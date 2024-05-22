Художника Станислава Шминке объявили в розыск
МВД объявило в розыск художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке, следует из базы розыска ведомства.
«Шминке Станислав Алексеевич. Разыскивается по статье УК», — сообщили в МВД.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что в ноябре 2023 года в отношении Шминке возбудили дело по ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России). Поводом стали его публикации, осуждающие действия российских властей, отмечает агентство. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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