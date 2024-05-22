ФНС опровергла обыски и задержание главы свердловского управления
Информация о задержании и обысках у главы управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова не соответствует действительности, заявили РБК в ФНС.
«В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — сказали в ведомстве.
О задержании начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова и главы областного УФНС Сергея Логинова накануне писал ТАСС. У них провели обыски, сообщали «Вечерние ведомости».
Издание E1 связывало следственные действия с делом Анастасии Чернецкой, невестки бывшего мэра Екатеринбурга и экс-сенатора от Свердловской области Аркадия Чернецкого. Ее подозревают в мошенничестве, связанном с незаконным получением налоговых вычетов.
Логинов работает в налоговых органах с 1991 года, региональное управление ФНС он возглавил в 2011 году. Агентство ЕАН писало со ссылкой на источник, что в ближайшее время он собирался уйти на пенсию. На сайте службы сейчас не открывается страница с информацией о руководителе свердловского отделения.
Дьяков стал главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Свердловской области в январе этого года. В 2021-м он был награжден медалью «За боевое содружество».
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования