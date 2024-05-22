ФНС опровергла обыски и задержание главы свердловского управления

В ФНС заявили, что главу Свердловского управления Сергея Логинова не задерживали, обысков у него не было. СМИ сообщали о следственных действиях в отношении Логинова и регионального начальника управления экономической безопасности

Сергей Логинов (Фото: УФНС по Свердловской области)

Информация о задержании и обысках у главы управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова не соответствует действительности, заявили РБК в ФНС.

«В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — сказали в ведомстве.

О задержании начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова и главы областного УФНС Сергея Логинова накануне писал ТАСС. У них провели обыски, сообщали «Вечерние ведомости».

Издание E1 связывало следственные действия с делом Анастасии Чернецкой, невестки бывшего мэра Екатеринбурга и экс-сенатора от Свердловской области Аркадия Чернецкого. Ее подозревают в мошенничестве, связанном с незаконным получением налоговых вычетов.

Логинов работает в налоговых органах с 1991 года, региональное управление ФНС он возглавил в 2011 году. Агентство ЕАН писало со ссылкой на источник, что в ближайшее время он собирался уйти на пенсию. На сайте службы сейчас не открывается страница с информацией о руководителе свердловского отделения.

Дьяков стал главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Свердловской области в январе этого года. В 2021-м он был награжден медалью «За боевое содружество».