 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФНС опровергла обыски и задержание главы свердловского управления

В ФНС заявили, что главу Свердловского управления Сергея Логинова не задерживали, обысков у него не было. СМИ сообщали о следственных действиях в отношении Логинова и регионального начальника управления экономической безопасности
Сергей Логинов
Сергей Логинов (Фото: УФНС по Свердловской области)

Информация о задержании и обысках у главы управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова не соответствует действительности, заявили РБК в ФНС.

«В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — сказали в ведомстве.

О задержании начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова и главы областного УФНС Сергея Логинова накануне писал ТАСС. У них провели обыски, сообщали «Вечерние ведомости».

В Екатеринбурге задержали главного борца с коррупцией в регионе
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Издание E1 связывало следственные действия с делом Анастасии Чернецкой, невестки бывшего мэра Екатеринбурга и экс-сенатора от Свердловской области Аркадия Чернецкого. Ее подозревают в мошенничестве, связанном с незаконным получением налоговых вычетов.

Логинов работает в налоговых органах с 1991 года, региональное управление ФНС он возглавил в 2011 году. Агентство ЕАН писало со ссылкой на источник, что в ближайшее время он собирался уйти на пенсию. На сайте службы сейчас не открывается страница с информацией о руководителе свердловского отделения.

Дьяков стал главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Свердловской области в январе этого года. В 2021-м он был награжден медалью «За боевое содружество».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ФНС Свердловская область задержания
Материалы по теме
Советника самарского губернатора задержали по подозрению в мошенничестве
Политика
В Москве задержали вице-губернатора Алтайского края
Общество
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Польша закупила у США аэростаты для наблюдения за границей с Россией Политика, 11:32
Француженка объяснила допинг сексуальным контактом и избежала отстранения Спорт, 11:25
В МИДе заявили об отсутствии приглашения на 80-летие высадки в Нормандии Политика, 11:24
Король Бахрейна приедет в Москву на переговоры с Путиным Политика, 11:10
Садоводов предложили штрафовать, если они за 3 года не освоят участки Общество, 11:10
Халк рассказал, что хотел покинуть «Зенит» из-за зависти одноклубников Спорт, 11:03
Промышленность и ИТ: как совмещать импортозамещение и развитие инноваций Компании, 11:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Срок исковой давности по коммунальным платежам: есть ли и какой Недвижимость, 11:00
ФНС опровергла обыски и задержание главы свердловского управления Политика, 10:58
Глава СНБО призвал снять запрет США на применение оружия Политика, 10:55
В App Store на несколько часов появилось новое приложение «Тинькофф» Технологии и медиа, 10:53
5 советов, которые помогут увеличить повторные продажи Pro, 10:52
В Белгородской области мужчина погиб в результате «воздушной атаки» Политика, 10:50
Газизов сообщил, кто будет тренировать махачкалинское «Динамо» в РПЛ Спорт, 10:33