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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Послов Израиля в Ирландии и Норвегии отозвали для консультаций. Поводом стало решение этих стран признать Палестину суверенным государством. МИД еврейского государства предупредил Испанию об аналогичных мерах
Исраэль Кац
Исраэль Кац (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал послов в Ирландии и Норвегии для консультаций из-за решения этих стран признать Палестину суверенным государством, пишет The Times of Israel.

«Я посылаю недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии — Израиль не позволит этому пройти тихо», — сказал Кац.

Он предупредил об аналогичных мерах в случае, если Испания «последует примеру» Ирландии и Норвегии. По словам главы МИД Израиля, эти страны «вручают награду» палестинскому движению ХАМАС и Ирану. «Извращенный поступок этих государств является оскорблением жертв 7 октября, — сказал Кац. — Это также наносит ущерб усилиям по возвращению 128 [израильских] заложников».

Кац подчеркнул, что это решение «снижает вероятность установления мира и подрывает право Израиля на самооборону». Вместе с тем еврейское государство «полно решимости достичь своих целей: обеспечить безопасность граждан, свергнуть ХАМАС и вернуть заложников», добавил министр.

Ранее правительство Норвегии объявило о признании палестинского государства. Ирландия, как ожидается, сделает аналогичное заявление в ближайшее время.

Палестина является исторической областью на Ближнем Востоке. До Первой мировой войны она находилась под управлением Османской империи, после — Великобритании. В 1947 году ООН предложила разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское — и создать специальный международный режим для Иерусалима. Палестина занимает часть территорий на Западном берегу реки Иордан, в 1988-м провозгласила о своей независимости, но остается частично признанной. По состоянию на апрель 2024 года ее суверенитет признали 140 из 192 государств — членов ООН.

Независимость Израиля была провозглашена в 1948 году. Территория страны соответствовала плану ООН. В 1949 году еврейское государство стало полноправным членом ООН. Палестина при этом имеет статус постоянного наблюдателя.

В начале месяца верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал признание Палестины Испанией, Ирландией и другими странами объединения 21 мая. Вместе с тем в Словении сообщали о планах озвучить такое решение к середине июня.

Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины
Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

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Теги
Юлия Овчинникова
Израиль Палестина ХАМАС Ирландия Норвегия
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