В России признали нежелательной Либерально-демократическую лигу Украины
Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации Лiберально-демократична Лiга Украïни (Либерально-демократическая Лига Украины).
В ведомстве заявили, что НПО занимается дискредитацией властей России, «дестабилизацией обстановки и эскалации напряженности в российском обществе», а также распространяет недостоверные данные о действиях армии России. Для этого, по данным прокуроров, лига «открыто распространяет антироссийские идеи и осуществляет сбор средств для поддержки формирований киевского режима».
Помимо того, заявили в Генпрокуратуре, представители НПО «поддерживают экстремистские организации», призывают к расширению санкций против России и к помощи Украине. Российские власти осуждают поддержку Киева.
Либерально-демократическая Лига Украины была основана в 2015 году студентами украинских вузов, ее штаб-квартира находится в Киеве. В числе своих целей НПО называет защиту прав и свобод человека, их социальных, экономических, творческих, культурных и других интересов, распространение идей либеральной демократии, популяризацию украинской культуры в стране и за границей.
Законодательство России запрещает участвовать в деятельности нежелательных организаций, за это грозит административное наказание, при повторном нарушении — уголовная ответственность с лишением свободы на срок до четырех лет. За финансирование нежелательной организации грозит заключение на срок до пяти лет. Предельное наказание за организацию работы нежелательной организации — срок до шести лет. По состоянию на 22 мая в реестре Минюста значатся 164 организации.
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