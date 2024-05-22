 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В России признали нежелательной Либерально-демократическую лигу Украины

Генпрокуратура признала нежелательной Либерально-демократическую лигу Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
В Генпрокуратуре заявили, что организация дискредитирует власти России, призывает к санкциям против страны и распространяет недостоверные данные о действиях ее армии. Украинская НПО называет своими целями защиту прав и свобод
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации Лiберально-демократична Лiга Украïни (Либерально-демократическая Лига Украины).

В ведомстве заявили, что НПО занимается дискредитацией властей России, «дестабилизацией обстановки и эскалации напряженности в российском обществе», а также распространяет недостоверные данные о действиях армии России. Для этого, по данным прокуроров, лига «открыто распространяет антироссийские идеи и осуществляет сбор средств для поддержки формирований киевского режима».

Помимо того, заявили в Генпрокуратуре, представители НПО «поддерживают экстремистские организации», призывают к расширению санкций против России и к помощи Украине. Российские власти осуждают поддержку Киева.

В России признали нежелательным фонд «Вернись живым»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Либерально-демократическая Лига Украины была основана в 2015 году студентами украинских вузов, ее штаб-квартира находится в Киеве. В числе своих целей НПО называет защиту прав и свобод человека, их социальных, экономических, творческих, культурных и других интересов, распространение идей либеральной демократии, популяризацию украинской культуры в стране и за границей.

Законодательство России запрещает участвовать в деятельности нежелательных организаций, за это грозит административное наказание, при повторном нарушении — уголовная ответственность с лишением свободы на срок до четырех лет. За финансирование нежелательной организации грозит заключение на срок до пяти лет. Предельное наказание за организацию работы нежелательной организации — срок до шести лет. По состоянию на 22 мая в реестре Минюста значатся 164 организации.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нежелательные организации Генпрокуратура НПО Украина
Материалы по теме
SOTA media признали нежелательной организацией
Политика
Минюст включил три образовательные организации США в список нежелательных
Политика
Минюст внес «Комитет ингушской независимости» в реестр нежелательных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Генерал То Лам стал новым президентом Вьетнама Политика, 10:00
В России признали нежелательной Либерально-демократическую лигу Украины Политика, 09:50
Зачем Microsoft отзывает сотрудников из КНР Pro, 09:42
В Белгородской области дрон атаковал электропоезд Политика, 09:40
Норвегия объявила о признании палестинского государства Политика, 09:40
Финляндия «проработает детали» идеи России по границе на Балтике Политика, 09:29
Росреестр зафиксировал рост ипотечных сделок в Москве Недвижимость, 09:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Ракова заявила о постановке 14 млн предварительных диагнозов с помощью ИИ Город, 09:20
Супруг отчуждает долю в бизнесе при разводе. Как на это реагирует суд Pro, 09:15
«Яндекс» отметил сокращение разрыва в ценах новостроек и готового жилья Недвижимость, 09:06
В Польше проверят причастность России к пожару в варшавском ТЦ Общество, 09:03
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 08:52
Как Google и «Яндекс» помешают вам открыть счет в зарубежном банке Pro, 08:47
В ЕС задумались об отмене безвиза с Грузией из-за закона об иноагентах Политика, 08:46