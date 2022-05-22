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В МИД Норвегии ответили на призыв премьера Польши делиться доходами

Несмотря на рост доходов Норвегии от экспорта нефти, экономика страны страдает из-за падения фондового рынка, а ее граждане — от увеличения цен на электроэнергию и бензин, заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, пишет Aftenposten.

Так он отреагировал на призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого делиться доходами от экспорта нефти, которые, по его словам, резко выросли из-за увеличившихся цен на сырьевом рынке. «Прибыль от нефти и газа небольшого государства с 5 млн населения, каким является Норвегия, превысит €100 млрд. Пишите своим молодым друзьям в Норвегии. Они должны делиться этой избыточной, гигантской прибылью», — заявил премьер, выступая перед польской молодежью.

Премьер Польши призвал Норвегию поделиться доходами от экспорта нефти
Политика
Матеуш Моравецкий

Петерссон оспорил расчеты Моравецкого и указал на то, что избыточные доходы от экспорта нефти и газа в основном идут в Государственный пенсионный фонд (Нефтяной фонд). «Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, объем фонда упал. С нового года объем фонда уменьшился примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», — пояснил госсекретарь МИДа.

Он также указал на то, что на граждан Норвегии повлияло подорожание электроэнергии и бензина.

Материал дополняется.

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