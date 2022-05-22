В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции
Офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайяда Ходаи застрелили на востоке Тегерана. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление отдела по связям с общественностью КСИР.
КСИР назвал это «актом терроризма», сейчас ведомство пытается установить и арестовать нападавших. Близким погибшего выразили соболезнования.
По данным IRNA, нападавших было двое. Они подъехали на мотоциклах к Ходаи и выстрелили в него, когда он собирался войти в дом.
В январе 2020 года командующий элитным подразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани погиб при обстреле вблизи международного аэропорта в Багдаде. Тогда же погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
В тот же день Дональд Трамп, на тот момент президент США, признал, что это была американская спецоперация. Он объяснил это тем, что Сулеймани был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени.
В Генпрокуратуре США сочли, что у Трампа было право на ликвидацию главы элитного подразделения КСИР. В ведомстве назвали это «законным актом самозащиты».
Иран ответил на атаку, обстреляв американские базы в Ираке.
Президент Ирана Ибрахим Раиси 3 января этого года заявил, что Трамп должен предстать перед судом за свою роль в убийстве Сулеймани. Раиси назвал его «главным преступником и убийцей», призвав к созданию «справедливого суда», где Трамп, бывший госсекретарь Майк Помпео и другие американские чиновники будут осуждены.