В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции

В КСИР назвали убийство офицера Сайяда Ходаи «актом терроризма»

Фото: IRNA / AP

Офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайяда Ходаи застрелили на востоке Тегерана. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление отдела по связям с общественностью КСИР.

КСИР назвал это «актом терроризма», сейчас ведомство пытается установить и арестовать нападавших. Близким погибшего выразили соболезнования.

По данным IRNA, нападавших было двое. Они подъехали на мотоциклах к Ходаи и выстрелили в него, когда он собирался войти в дом.

В январе 2020 года командующий элитным подразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани погиб при обстреле вблизи международного аэропорта в Багдаде. Тогда же погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

В тот же день Дональд Трамп, на тот момент президент США, признал, что это была американская спецоперация. Он объяснил это тем, что Сулеймани был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени.

В Генпрокуратуре США сочли, что у Трампа было право на ликвидацию главы элитного подразделения КСИР. В ведомстве назвали это «законным актом самозащиты».

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Иран ответил на атаку, обстреляв американские базы в Ираке.

Президент Ирана Ибрахим Раиси 3 января этого года заявил, что Трамп должен предстать перед судом за свою роль в убийстве Сулеймани. Раиси назвал его «главным преступником и убийцей», призвав к созданию «справедливого суда», где Трамп, бывший госсекретарь Майк Помпео и другие американские чиновники будут осуждены.