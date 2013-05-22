Россияне назвали Леонида Брежнева лучшим правителем XX века

Большинство россиян считают Леонида Брежнева лучшим правителем XX века. К такому выводу пришли специалисты "Левада-центра", пишет газета "Коммерсантъ".

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Социологи спрашивали у респондентов об отношении к каждому из правителей ХХ века, "период правления которых был достаточно продолжительным, чтобы к ним успело сформироваться определенное отношение". Оказалось, что почти все советские лидеры вызывают у большинства сограждан положительные эмоции - даже Иосифа Сталина позитивно оценивают 50% опрошенных.

Совсем другая ситуация с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным - количество отрицательных отзывов о них втрое больше, чем положительных. "Это говорит об отсутствии исторических знаний и исторической рефлексии: люди говорят о мифах, а не реальных фигурах", - приводит "Ъ" слова одного из собеседников.

Эксперты издания считают, что у людей есть определенные ассоциации: "Сталина - с победами, Брежнева - с зажиточностью". "Л.Брежнев в свою эпоху ни симпатии, ни уважения не вызывал. Основной формой реакции на его фамилию был свежий анекдот", - замечают социологи. Однако "на его правление пришелся пик советского социализма, относительного благополучия". Так что позитивно о нем теперь отзываются 56%, отрицательно - 29% респондентов.

Между тем с М.Горбачевым и Б.Ельциным связаны "одни поражения и никакого материального обеспечения". "Правление М.Горбачева кончилось развалом СССР, которое население России до сих пор воспринимает как одну из катастроф ХХ столетия", а к Б.Ельцину отношение ухудшилось, когда в результате реформ в 1992г. "начали расти цены и закрываться предприятия", замечают опрошенные.

Говоря о нынешней власти, эксперты полагают, что она опирается на противопоставление "путинской стабильности хаотическим 90-м". "Может, Л.Брежнев людям не нравился, но что произошло потом! Так и В.Путин воплощает стабильность. А ассоциация Путин - Брежнев для власти не позорная", - добавляет собеседник газеты.