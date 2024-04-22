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Военная операция на Украине ,  
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Для москвича запросили 5,5 лет по статье о фейках после уличного опроса

Сюжет
Военная операция на Украине
Москвич в июле 2022-го поучаствовал в опросе на улице, в ходе которого высказался об Украине и Буче. Его обвиняют по статье о фейках об армии, прокуратура также потребовала отправить его в СИЗО
Юрий Коховец
Юрий Коховец (Фото: astrid1108 / VK)

Прокуратура запросила для москвича Юрия Коховца 5,5 лет лишения свободы по статье за фейки о вооруженных силах после интервью «Радио Свобода» (признано Минюстом России иноагентом и нежелательной организацией и запрещено), сообщила РБК его адвокат Елена Шереметьева.

По словам юриста, возбуждение дела связано с интервью, которое мужчина дал в ходе уличного опроса «Радио Свободе» в июле 2022 года. На тот момент радио уже было признано в России иноагентом, его сайт в стране был заблокирован. Нежелательной организацией его признали два месяца назад.

Шереметьева уточнила, что гособвинитель также просил изменить меру пресечения для Коховца с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Согласно карточке дела, мужчине вменяют нарушение, предусмотренное п. д ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России по мотивам политической или иной ненависти). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Останкинского суда, где рассматривается дело.

Как сообщает «Осторожно, новости», Коховец, дезинсектор по профессии, в интервью говорил в том числе о событиях в городе Буча под Киевом. В апреле 2022-го СМИ публиковали фотографии и видео из Бучи, в том числе с телами погибших мирных жителей. Минобороны сообщало, что это является провокацией и постановкой, устроенной украинской стороной.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Радио Свобода» прокуратура
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