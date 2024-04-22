 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Николаевской, и Днепропетровской областях. В Одесской области слышны взрывы, сообщают местные СМИ
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Одесской области спустя 25 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «24 канал» и «Новости Одесса». По их данным, над регионом работает ПВО.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Николаевской, и Днепропетровской областях.

Последний раз о взрывах в Одесской области сообщали накануне ночью. Как позже уточнил глава региональной военной администрации Олег Кипер, ракета попала в транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.

Одесские власти сообщили о попадании по порту в области
Политика
Фото:Нина Ляшонок / Reuters

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесская область БПЛА взрывы ПВО Военная операция на Украине
Материалы по теме
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Политика
В Одессе прогремел взрыв
Политика
В Сумах прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
«Барселона» в третий раз в сезоне проиграла мадридскому «Реалу» Спорт, 02:01
В Одесской области прогремели взрывы Политика, 01:51
Военную базу США в Сирии атаковали ракетами и дроном Политика, 01:44
Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen Бизнес, 01:31
Расстрелявшие полицейских военные в Виннице везли боевые гранаты Общество, 01:15
Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда Политика, 01:00
«Известия» узнали о плане повысить ставку по ипотеке для некоторых семей Общество, 00:44
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Орехово-Зуеве загорелось нежилое здание на площади 1,2 тыс. кв. м Общество, 00:16
Судостроительная корпорация сменит главу Балтийского завода Бизнес, 00:02
Экономисты оценили сроки перехода ЦБ к снижению ключевой ставки Финансы, 00:01
В РПЦ оценили потребность в священниках в зоне военной операции Общество, 21 апр, 23:59
В лесу подмосковного Пушкино обнаружили и изъяли военную радиостанцию Общество, 21 апр, 23:39
«Фонтанка» сообщила о задержанном за убийство в Ленобласти бойце «Вагнер» Общество, 21 апр, 23:13
Столтенберг заявил, что задержка США с помощью Киеву «имела последствия» Политика, 21 апр, 23:09