В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Николаевской, и Днепропетровской областях. В Одесской области слышны взрывы, сообщают местные СМИ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Одесской области спустя 25 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «24 канал» и «Новости Одесса». По их данным, над регионом работает ПВО.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Николаевской, и Днепропетровской областях.

Последний раз о взрывах в Одесской области сообщали накануне ночью. Как позже уточнил глава региональной военной администрации Олег Кипер, ракета попала в транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.