Times узнала о риске для Киева потерять контроль над небом

Согласно секретным документам Пентагона, Украина из-за заканчивающихся ракет может потерять контроль над своим воздушным пространством «уже в следующем месяце», что поставит под вопрос успех контрнаступления, пишет газета

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Киев рискует потерять контроль над своим воздушным пространством из-за нехватки зенитных ракет, пишет газета The Times.

Согласно оказавшимся в Сети секретным документам Пентагона, Украина из-за заканчивающихся ракет может не сдержать российские самолеты и потерять контроль над своим небом «уже в следующем месяце», сообщает газета.

«Теперь, когда русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее. Каждый день прибывает все больше и больше вертолетов и самолетов, и они начинают понимать, что мы не можем их остановить», — сказал один из украинских военнослужащих под позывным «Голливуд».

Россия уже обратила внимание на сокращение поставок систем ПВО на Украину, пишет издание. Перед Киевом теперь встал вопрос, как обеспечить воздушное прикрытие наземных войск во время предстоящего наступления. Кроме того, союзники еще не ответили на просьбы поставить истребители F-16.

Министр обороны Украины Алексей Резников повторил просьбу на встрече министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии через день после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые посетил Киев. Президент Владимир Зеленский попросил генсека альянса «помочь преодолеть нежелание партнеров поставлять некоторые виды оружия, а именно дальнобойное оружие, современную авиацию, артиллерию и бронетехнику».

По словам заместителя директора проекта противоракетной обороны CSIS Иэна Уильямса, успех Украины «до сих пор был обеспечен украинской системой противовоздушной обороны». «Если украинская ПВО начнет разрушаться до такой степени, что у них не будет возможности вести огонь, вы увидите, как российские самолеты возвращаются в воздушное пространство Украины», — предупредил он.

В случае господства российских самолетов в воздушном пространстве Украины Киеву будет труднее не только проводить наступательные и оборонительные наземные операции, но и перебрасывать войска и обеспечивать снабжение по стране, а также защищать критически важную инфраструктуру, указывает газета.

Украина будет призывать ускорить поставки зенитно-ракетных комплексов, поскольку запасы систем ПВО истощаются, писала The Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников. Некоторые союзники опасаются, что запланированное Киевом контрнаступление может потерпеть неудачу без надлежащей противовоздушной обороны. «Вопрос о ПВО ближнего действия все чаще поднимается украинцами. Если они используют их [средства ПВО] все, это открывает пространство для военно-воздушных сил», — говорил один из чиновников. «Если Россия сможет проникнуть туда с тупыми бомбами, у Украины будут проблемы», — утверждали собеседники издания.

Как отмечала со ссылкой на просочившиеся в Сеть документы FT, у украинских военных могут закончиться боеприпасы для пяти критически важных систем ПВО. Согласно февральским оценкам США, к 23 мая способность страны защищать свои войска на передовой будет «полностью снижена».

Российские власти заявляли, что Москва отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения военных действий. В Кремле говорили, что военная поддержка Украины со стороны других государств затягивает конфликт.