США пообещали $10 млн за информацию о спонсорах «Хезболлы»

Американские власти пообещали награду тем, кто предоставит информацию, способную подорвать финансирование группировки «Хезболла»

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Государственный департамент и Минфин США пообещали награду в $10 млн тем, кто поможет подорвать финансовую подпитку проиранской группировки «Хезболла», штаб-квартира которой находится в Ливане, сообщает агентство Reuters. Деньги получит тот, кто назовет имена спонсоров организации, передаст информацию о банковских переводах или о сделках с недвижимостью, благодаря которым «Хезболла» получает дополнительные деньги.

Награда за переданную информацию будет перечислена по программе, которая обычно используется для передачи денег за данные о разыскиваемых террористах. Действует она с 1984 года, но впервые вознаграждение обещано не за информацию об индивидуальных лицах, а о конкретной организации.

Ранее Госдеп США уже называл нескольких финансистов «Хезболлы». Например, речь идет о Али Юсефе Чарара, который отмывал деньги группировки, вкладывая их в телекоммуникационные компании в западной Африке.

США считают «Хезболлу» террористической группировкой и рассматривают ее как организацию, которая действует в интересах Ирана в странах Ближнего Востока. В прошлом месяце государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пытался убедить своего ливанского коллегу Джебрана Бассиля, что власти его страны должны прикладывать больше усилий для борьбы с «Хезболлой», однако в ответ получил заявление, что Бейрут не считает эту организацию террористической, указывает AFP.

В современном Ливане «Хезболла» представлена в парламенте страны 14 депутатами. Некоторое время ее представители входили в правительство Ливана.