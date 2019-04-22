Патриарх Филарет напомнил Зеленскому об отказе Украины от ядерного оружия

Почетный патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет напомнил Владимиру Зеленскому, что украинцы — миролюбивая нация. В качестве примера он привел отказ Украины от ядерного оружия

Патриарх Филарет (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Филарет, который после провозглашения Православной церкви Украины был объявлен почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины, поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов. При этом он выразил надежду на то, что новый глава государства «продолжит проевропейский и евроатлантический курс Украины, который граждане не раз защищали на Майдане», сообщает «Интерфакс-Украина».

Напомнил Филарет и о том, что необходимо сохранять единство «ввиду продолжающейся российской агрессии». «Украинцы — очень миролюбивая нация, что подтверждается уникальным в мировой истории фактом — добровольным отказом от ядерного оружия. Но нам мир в неволе не нужен. Господь создал человека свободным. И мы должны дорожить свободой», — добавил он.

Особо подчеркнул почетный патриарх намерение Зеленского бороться с коррупцией, которая «годами разъедает украинское государство». «Надеюсь, что вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом», — отметил он.

После подсчета 99,85% бюллетеней Зеленский лидирует во втором туре президентских выборов на Украине. За него проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% принявших участие в выборах. Зеленский одержал победу во всех регионах, за исключением Львовской области, где 62% избирателей отдали предпочтение Порошенко.