Адвокат заявил об иске моряков из-за невыплаты суточных за работу в Сирии

27 моряков обратились в суд с иском из-за того, что не получили суточных за время своего пребывания в Сирии. Суд отклонил их требования, поскольку участие в военных действиях не считается командировкой

Морской тральщик «Ковровец» (Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости)

Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты суточных за участие в военных действиях в Сирии, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Федорченко.



Суточные для офицеров составляют $62, для рядовых и сержантов — $43, однако 70% из этих сумм высчитываются на питание, пояснил адвокат. По его словам, 27 моряков, подавших коллективный иск, в среднем рассчитывали получить по 200-300 тыс. руб. Адвокат настаивал на том, что они получили право на суточные, так как «выполняли специальные задачи» в Сирии в 2016-2018 годах.

Ответчики в лице представителей командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота заявили в суде, что «выполнение задач в составе экипажей не является командировкой». В данном случае морякам полагаются не суточные, а ежемесячная надбавка, которую им выплатили, подчеркнули ответчики.

Севастопольский гарнизонный военный суд пришел к выводу, что командировочные выплачивают на основании «приказов уполномоченного лица о направлении военнослужащего в командировку». Порядок выплат определен в приказе министра обороны от 2011 года, из него следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей.

Адвокат моряков считает, что пункт 130 данного указа идет вразрез с Конституцией., так как нарушает принцип равенства. «Военнослужащие, находящиеся на суше, в том числе летчики и технический персонал авиабазы, они все получают суточные. А моряки, которые тоже рискуют своей жизнью, — нет», — заявил Федорченко. Защита планирует обжаловать решение суда на следующей неделе.