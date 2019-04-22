Адвокат заявил об иске моряков из-за невыплаты суточных за работу в Сирии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,70 63,62 EUR Нал. 72,70 71,57 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 322,16 +0,26 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» утекла в сеть Общество, 02:58 Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр» Политика, 02:37 Порошенко победил лишь в одном регионе Украины по предварительным итогам Политика, 02:32 Адвокат заявил об иске моряков из-за невыплаты суточных за работу в Сирии Политика, 02:21 Зеленский поблагодарил Макрона за поздравления с победой на выборах Политика, 02:10 Зеленский в три раза опередил Порошенко по предварительным итогам выборов Политика, 01:54 Останкинская башня погасила огни в знак траура по погибшим в Шри-Ланке Общество, 01:50 Столкновения жителей с полицией в Грузии попали на видео Общество, 01:32 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 01:29 Зеленский анонсировал «перезагрузку» минского процесса Политика, 01:09 Порошенко набрал меньше 25% после подсчета 20% голосов Политика, 01:00 СМИ узнали о первом телефонном разговоре Зеленского и Трампа Политика, 00:55 Кудрин выразил надежду на возобновление диалога с Украиной после выборов Политика, 00:52 Суд отправил двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» под домашний арест Общество, 00:39
Политика ,  
0 
Адвокат заявил об иске моряков из-за невыплаты суточных за работу в Сирии
27 моряков обратились в суд с иском из-за того, что не получили суточных за время своего пребывания в Сирии. Суд отклонил их требования, поскольку участие в военных действиях не считается командировкой
Морской тральщик «Ковровец» (Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости)

Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты суточных за участие в военных действиях в Сирии, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Федорченко.

Суточные для офицеров составляют $62, для рядовых и сержантов — $43, однако 70% из этих сумм высчитываются на питание, пояснил адвокат. По его словам, 27 моряков, подавших коллективный иск, в среднем рассчитывали получить по 200-300 тыс. руб. Адвокат настаивал на том, что они получили право на суточные, так как «выполняли специальные задачи» в Сирии в 2016-2018 годах.

Ответчики в лице представителей командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота заявили в суде, что «выполнение задач в составе экипажей не является командировкой». В данном случае морякам полагаются не суточные, а ежемесячная надбавка, которую им выплатили, подчеркнули ответчики.

Севастопольский гарнизонный военный суд пришел к выводу, что командировочные выплачивают на основании «приказов уполномоченного лица о направлении военнослужащего в командировку». Порядок выплат определен в приказе министра обороны от 2011 года, из него следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей.

Общество
СМИ узнали об иске моряков о признании ветеранами боевых действий в Сирии

Адвокат моряков считает, что пункт 130 данного указа идет вразрез с Конституцией., так как нарушает принцип равенства. «Военнослужащие, находящиеся на суше, в том числе летчики и технический персонал авиабазы, они все получают суточные. А моряки, которые тоже рискуют своей жизнью, — нет», — заявил Федорченко. Защита планирует обжаловать решение суда на следующей неделе.

По данным газеты, иск подали моряки трех кораблей, включая морской тральщик «Ковровец», который проводил противоминные патрули у берегов Сирии с февраля по май 2016 года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Черноморский Флот, судебный иск
Материалы по теме
СМИ узнали об иске моряков о признании ветеранами боевых действий в Сирии
Общество
Борисов анонсировал контракт на аренду сирийского порта Тартус на 49 лет
Политика
Вице-премьер Борисов обсудил с Асадом восстановление экономики Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter