Зеленский в три раза опередил Порошенко по предварительным итогам выборов

Зеленский уверенно опережает Порошенко по итогам подсчета почти трети избирательных протоколов. За него, по предварительным данным, проголосовали более 73% украинцев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, согласно предварительным данным голосования ЦИК после подсчета 31,39% протоколов, набирает 73,16% голосов. Это почти в три раза больше, чем доля проголосовавших за действующего президента Петра Порошенко (24,5%).

Недействительными были признаны 2,33% бюллетеней.

Предварительные итоги голосования позволяют считать Зеленского историческим рекордсменом по уровню поддержки избирателей на Украине с 1991 года. До этого самым популярным главой государства на момент избрания в независимой Украине был Леонид Кравчук, первый президент страны. 1 декабря 1991 года он получил на первых в истории Украины президентских выборов более 61% голосов и выиграл в первом туре. После Кравчука одержать победу в первом туре удавалось лишь Петру Порошенко в 2014 году, однако ему не удалось превысить отметку в 60% голосов — действующий президент страны набрал 54,7% голосов украинцев.

В первом туре выборов Зеленский набрал более 30% голосов, Порошенко — 15,95%.

Во втором туре Зеленский укрепил свое региональное лидерство — по предварительным данным, он победил во всех регионах страны, кроме Львовской области, где действующий президент набрал 63,91% голосов. Также Порошенко удается обогнать Зеленского на избирательных участках за рубежом — за пределами Украины 53,82% голосов было отдано за действующего президента.