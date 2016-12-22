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Макрон призвал не проявлять слабость с Путиным
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Макрон призвал не проявлять слабость с Путиным
Политика, 18:46
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Макрон призвал не проявлять слабость с Путиным
По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, Владимир Путин «одержим вмешательством в наши демократии». «Когда ты слаб, он это использует», — сказал Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Frederick Florin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что считает президента Владимира Путина «сильным человеком», и призвал не быть наивным в отношениях с ним. Об этом он заявил в интервью FoxNews.

«Я считаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет величия России. Люди гордятся его политикой. Он крайне жесток по отношению к меньшинствам и своим оппонентам», — сказал Макрон, добавив, что не разделяет взгляды Путина на демократию.

«Он сильный и умный. Но не будьте наивными. Он одержим вмешательством в наши демократии. Поэтому я считаю, что мы не должны проявлять слабость с президентом Путиным. Когда ты слаб, он это использует», — заключил французский лидер.

В мае президент Франции посетит Санкт-Петербург, он будет основным гостем Петербургского международного экономического форума. Приглашение приехать в Россию Макрон получил от Путина в сентябре 2017 года, когда российский президент был с визитом в Париже.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал, что считает Путина «умным тактиком». «Он очень агрессивный человек, который хочет восстановить влияние Советского Союза, хотя Советов больше не существует», — отмечал Буш-младший.

Автор: Павел Казарновский.
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