Джордж Буш-младший назвал Путина «умным тактиком»

Бывший президент США Джордж Буш — младший заявил, что президент России Владимир Путин — «умный тактик». Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business.



«Проблема в том, что его отношение в большинстве случаев такое: «Я выиграю, а США — проиграют». Я не очень удивлен. Он очень агрессивный человек, который хочет восстановить влияние Советского Союза, хотя Советов больше не существуют», — сказал Буш-младший. Он отметил, что всегда чувствовал, что для США важно занимать сильную позицию, когда речь идет о Путине. «Не воинственную, а сильную», — заметил бывший американский лидер.Буш добавил, что Путин «все еще хорош».

На вопрос, занимает ли США сильную позицию на данный момент. Буш отметил, что он не строит догадки в отношении действий американских президентов, которые заняли свой пост после него. «Я всегда говорил людям, что Путин популярен», — заметил бывший американский лидер.

В феврале Буш — младший во время саммита в Объединенных Арабских Эмиратах, который был организован калифорнийским аналитическим центром «Институт Милкена», сказал, что действия Путина продиктованы тем, что он переживает развал СССР и «исследуют» слабости США, чтобы восстановить гегемонию России. Тогда бывший американский лидер заявил, что российский президент «чувствует себя уязвленным и постоянно ищет повод для драки, потому что считает, что с ним поступили несправедливо».



Путин неоднократно говорил, что развал Советского Союза — это одно из самых трагических событий в истории. Так, в 2005 году, выступая с посланием к Федеральному собранию, он сказал, что падение СССР является «величайшей геополитической катастрофой века».

В сентябре 2016 года на встрече с парламентскими партиями Путин заметил, что демократические реформы в Советском Союзе можно было провести без его развала. В октябре 2015 года российский лидер в ходе дискуссии клуба «Валдай» сказал, что СССР перестал существовать из-за внутренних причин, в том числе из-за несостоятельности политической и экономической системы. «Не думаю, что наши геополитические противники стояли в стороне», — добавил президент.