Россия и США отказались от участия в докапитализации Всемирного банка

Россия отказалась от участия в докапитализации Всемирного банка, так же поступили США. Ранее акционеры решили увеличить капитал группы на $13 млрд

Сергей Сторчак (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

​Россия и США не намерены участвовать в докапитализации Всемирного банка, заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак в кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), сообщает ТАСС.

При этом он уточнил, что Соединенные Штаты сохранят блокирующий пакет во Всемирном банке, который будет снижен с 20% до 15%.

Акционеры группы Всемирного банка в субботу, 21 апреля, решили увеличить его капитал на $13 млрд.

«Мы [Россия] исходим из того, что не будем участвовать. Во-первых, мы не очень солидарны с тем, что IDA поддерживается на плаву за счет прибыли, которую получает банк, а прибыль банка получается за счет самых нуждающихся акционеров — заемщиков. И какая-то рециркуляция очень странная. Мы считаем, что если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», — пояснил Сторчак.

«С другой стороны, история с запретом действий Всемирного банка на территории РФ известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала», — добавил он.