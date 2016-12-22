Госдеп рассказал о пытках, коррупции и цензуре на Украине и в Крыму

В докладе Госдепа о нарушениях прав человека на Украине пытки, похищения людей и цензура отмечены как на подконтрольной Киеву территории, так и в Донбассе, и в Крыму, который назван оккупированным

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США выпустило доклад о нарушениях прав человека на Украине, включая Донбасс и присоединенный к России Крым. Документ опубликован на сайте Госдепа (.pdf).

​В нем зафиксированы серьезные нарушения прав людей как на подконтрольной правительству территории страны, так и в зоне конфликта в Донбассе, а также в Крыму, который в ведомстве считают оккупированным.

Среди нарушений на территории Украины названы в том числе коррупция в правительстве, цензура, пытки и отсутствие независимого суда.

​«К числу наиболее важных вопросов в области прав человека относятся незаконные убийства и политические мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки, суровые и угрожающие жизни условия содержания в тюрьмах и центрах содержания под стражей; произвольные аресты и задержания, отсутствие независимости судебных органов. Другие нарушения включают в себя коррупцию в правительстве, цензуру, блокировку сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении журналистов и антикоррупционных активистов, насилие в отношении этнических и сексуальных меньшинств», — говорится с докладе.

Эксперты ООН, отметили авторы документа, считают, что украинские власти прилагают недостаточно сил для расследования злоупотреблений органов безопасности, в частности, СБУ.

В отношении ситуации в Донбассе в Госдепе заявили, что нарушения прав человека там происходит под руководством России.

​«Силы под руководством России на Донбассе занимаются политически мотивированными похищениями людей, пытками и незаконными задержаниями. Ограничена свобода слова, собраний и объединений, ограничено передвижение через линию соприкосновения на востоке Украины, ограничивается поступление гуманитарной помощи», — отметили авторы доклада.

Среди нарушений прав человека в Крыму Госдеп отметил пытки, похищения, ограничение свобод и «обстановку безнаказанности».

«Наиболее важные вопросы прав человека в оккупированном Россией Крыму включены политически мотивированные исчезновения людей, пытки и ограничения свободы мнений и объединений. Правительство, как правило, не принимает адекватных мер для преследования или наказания большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления, что привело к обстановке безнаказанности», — решили в Госдепе.