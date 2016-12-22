Трамп отреагировал на решение КНДР об остановке ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение властей Северной Кореи остановить ядерные испытания в стране.

«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира — большой прогресс! Ждем нашего саммита», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В ночь на субботу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна с 21 апреля останавливает проведение ядерных и ракетных испытаний и закрывает полигон на северо-востоке страны.

Двусторонняя встреча на высшем уровне между Трампом и Ким Чен Ыном может состояться в мае — начале июня. По крайне мере, такие сроки называл американский лидер.



