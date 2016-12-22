Трамп отреагировал на решение КНДР об остановке ядерных испытаний
Политика, 02:06
0
Трамп отреагировал на решение КНДР об остановке ядерных испытаний
Президент США Дональд Трамп приветствовал решение властей Северной Кореи остановить ядерные испытания в стране.
«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира — большой прогресс! Ждем нашего саммита», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
В ночь на субботу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна с 21 апреля останавливает проведение ядерных и ракетных испытаний и закрывает полигон на северо-востоке страны.
Двусторонняя встреча на высшем уровне между Трампом и Ким Чен Ыном может состояться в мае — начале июня. По крайне мере, такие сроки называл американский лидер.