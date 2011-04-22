Д.Медведев сменил главу Спецстроя России
Политика, 22 апр 2011, 23:33
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Д.Медведев сменил главу Спецстроя России
Президент РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Аброськина от должности директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
На его место назначен заместитель министра обороны Григорий Нагинский.
Причины отставки Н.Аброськина не называются.
Спецстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области специального строительства, дорожного строительства и связи силами инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований. Руководство деятельностью Спецстроя России осуществляет президент Российской Федерации.
Спецстрой России подведомствен Минобороны России, которое осуществляет координацию и контроль его деятельности.