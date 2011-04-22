Д.Медведев сменил главу Спецстроя России

Президент РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Аброськина от должности директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

На его место назначен заместитель министра обороны Григорий Нагинский.

Причины отставки Н.Аброськина не называются.

Спецстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в интересах обороны и безопасности государства организацию работ в области специального строительства, дорожного строительства и связи силами инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований. Руководство деятельностью Спецстроя России осуществляет президент Российской Федерации.

Спецстрой России подведомствен Минобороны России, которое осуществляет координацию и контроль его деятельности.