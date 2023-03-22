Женщины-военнослужащие рассказали об уничтожении дронов ВСУ в Севастополе

Ранее обеих военнослужащих приставили к госнаградам

Марина Фалеева и Татьяна Целуйко (слева направо) (Фото: Минобороны РФ)

Военнослужащие Черноморского флота старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко рассказали, как отразили атаку дронов на военные объекты в Крыму и Севастополе. Видео с их рассказом опубликовало Минобороны в социальной сети «ВКонтакте».

«Начала смотреть в бинокль, увидела беспилотный летательный объект, движущийся в направлении базы, о чем было немедленно доложено оперативному дежурному, который потом сказал усилить наблюдение», — сказала Целуйко.

Впоследствии об объекте, в котором опознали беспилотник, доложили руководству. Дрон, по словам Целуйко, хаотично двигался в сторону российской территории.

«Было доложено, начальники дали команду на открытие огня на поражение», — сказала она.

Беспилотники противника опознали по нетипичным движениям и меньшему размеру, уточнила Фалеева.

Обеих военнослужащих приставили к госнаградам «за добросовестное исполнение служебных обязанностей», сообщили в Минобороны. Женщинам также назначили премии. Наградить Фалееву и Целуйко поручил министр обороны Сергей Шойгу.

Утром 22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что флот отразил атаку трех надводных беспилотников на прибрежные бухты в Севастополе. «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия», — писал он в телеграм-канале. В нескольких домах города, по словам Развожаева, выбило стекла, местные жители не пострадали, военные корабли повреждений не получили.

Атака произошла приблизительно в 05:00 по местному времени, говорил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Пока она продолжалась, артиллерийские бухты Северная, Радиогорка, Графская пристань перекрывали для передвижения судов. Незадолго до этого российские военные нанесли удар по месту базирования дронов в районе Одессы, отмечал Мирошник.