Шойгу назвал сроки модернизации системы ПРО Москвы
Работы по модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут завершены до конца 2023 года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам главы военного ведомства, речь идет о формировании дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка. «Наряду с этим завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС», —сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
Также министр обороны рассказал о том, что с декабря на боевое дежурство на курильском острове заступил дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион». По его словам, речь идет о создании сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды.
В январе 2020 года детали работы системы ПРО Москвы в интервью газете «Красная звезда» раскрыл командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук. По его словам, факт запуска ракеты противника фиксирует космический эшелон системы предупреждения. Затем баллистические цели сопровождают РЛС, размещенные вдоль границы.
Пуск и наведение противоракет производятся в расчетное время в точке встречи, где происходит уничтожение боевых блоков. «Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты», — рассказал Грабчук.