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Шойгу назвал сроки модернизации системы ПРО Москвы

Глава Минобороны Шойгу: систему ПРО Москвы модернизируют до конца года
Глава военного ведомства рассказал о строительстве объектов военной инфраструктуры для нужд ВКС, а также о создании зенитно-ракетного полка с комплексом С-350
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Работы по модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут завершены до конца 2023 года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, речь идет о формировании дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка. «Наряду с этим завершим строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС», —сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Также министр обороны рассказал о том, что с декабря на боевое дежурство на курильском острове заступил дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион». По его словам, речь идет о создании сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды.

В январе 2020 года детали работы системы ПРО Москвы в интервью газете «Красная звезда» раскрыл командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук. По его словам, факт запуска ракеты противника фиксирует космический эшелон системы предупреждения. Затем баллистические цели сопровождают РЛС, размещенные вдоль границы.

Пуск и наведение противоракет производятся в расчетное время в точке встречи, где происходит уничтожение боевых блоков. «Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты», — рассказал Грабчук.

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Сергей Шойгу ПРО Москва

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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