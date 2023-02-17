Суд во Франции вынес приговор планировавшим покушение на Макрона

Суд во Франции вынес приговор трем людям за план покушения на президента Макрона

Cуд над ультраправыми активистами, обвиняемыми в подготовке нападения на Макрона (Фото: EPA / ТАСС)

Суд во Франции приговорил трех человек, которые планировали покушение на президента страны Эмманюэля Макрона, к наказанию в виде лишения свободы, пишет газета Le Monde.

Еще одного обвиняемого по тому же делу приговорили к условному сроку за незаконное хранение оружия. Всего подозреваемых было 13 человек, девять из них оправдали.

Подсудимые были участниками ультраправой группы Barjols и состояли в группе в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), где обсуждали нападение на Макрона. Его планировали совершить в 2018 году на праздновании столетней годовщины окончания Первой мировой войны.

66-летнего Жан-Пьера Буйе приговорили к четырем годам тюремного заключения, еще двое получили более короткие сроки. Буйе и еще трех обвиняемых арестовали в ноября 2018 года в регионе Мозель на востоке Франции. Полиция обнаружила в его машине нож, а в его доме — три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

Как в 2019 году сообщал телеканал France 2 со ссылкой на источники, злоумышленники планировали путем обмана системы охраны пронести керамический нож, который не фиксируется металлоискателем, а затем смешаться с толпой и нанести удар.