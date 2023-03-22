Власти Крыма сообщили о взломе радио после оповещения об опасности
Советник главы Крыма Крючков: в Крыму взломали несколько радиостанций
В Крыму взломали несколько радиостанций, все прозвучавшие в эфире оповещения — ложные, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.
«В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны», — заявил Крючков.
Ранее в телеграм-канале «Живов Z» появилось сообщение, что на крымском радио «Рекорд» транслируют предупреждение об опасности. По радио звучало оповещение на случай «объявления воздушной тревоги» и «прерывания сообщения с материком».
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