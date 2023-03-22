В Думе предложили отправить на фронт передвижной бункер и щит-невидимку

В Госдуме представили передвижной бункер и щит-невидимку для военной операции на Украине

Депутаты решили создать Центр поддержки боевых инноваций и предлагать средства борьбы с беспилотниками для апробации в боевых условиях

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

На заседании Координационного штаба помощи мобилизованным, прошедшем на площадке комитета по обороне нижней палаты, разработчики новых военных технологий представили депутатам различные бункеры, в том числе и мобильный, дрон-ретранслятор и щит, способный скрывать военных от спутников. Они попросили у депутатов помощи в отправке этих разработок в зону проведения военной операции на Украине, передает корреспондент РБК.

Председатель научно-технического комитета Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Сергей Егоров сообщил, что «при необходимости в рамках возложенных функций» его подразделение готово оказывать содействие разработчикам.

Организатором мероприятия стал член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов. Он предложил создать Центр поддержки оборонных инноваций, который будет содействовать насыщению войск средствами борьбы с дронами.

Приглашенные представители разработчиков технологических решений рассказали в частности о щитах, которые скрывают позиции бойцов от наблюдения через дроны и спутники. «То есть это щиты, которые путем преломления лучей полностью скрывают позицию. Если точка полностью накрыта нашим щитом, то сверху видны кусты, деревья, камни, но не видно человека или технику», — пояснил представитель производителя. Щиты предназначены в том числе для того, чтобы покрывать ими окопы и скрывать перемещения военных.

Еще одной предложенной разработкой стал дрон-ретранслятор, который «позволяет заглянуть за горизонт и обезопасить оператора дрона».

Также депутатам представили линейку бункеров, в которой есть стационарные бункеры длиной 6 и 4,5 м, а также мобильный бункер длиной 2,5 м. Последний можно использовать как передвижное фортификационное сооружение, а также блок-пост и КПП. Кратковременно в таком бункере могут находиться до семи человек, долговременно — до пяти. Обогревается такой бункер печью. На следующей неделе первый образец мобильного бункера планируется отправить в зону проведения военной операции.

На заседании было решено, что Центр поддержки оборонных инноваций на следующей неделе представит первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку, который возглавляет парламентскую координационную группу по вопросам спецоперации на Украине, несколько разработок, которые уже прошли тестирование в условиях фронта. Параллельно будут отобраны перспективные технологические решения, которые будут направляться для проверки в реальных боевых условиях.