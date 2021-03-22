Путин поручил представить к госнаградам разработчиков вакцин от COVID-19

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил представить к госнаградам причастных к разработке вакцин от коронавируса, а также подумать над их материальным поощрением.

«Прошу министра здравоохранения представить предложения. Я услышал, некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам», — сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.

Подумать над материальном поощрением президент поручил виц-премьеру Татьяне Голиковой. «Попрошу вас вместе с министром финансов подумать не только о государственных наградах, но и о материальном поощрении», — обратился к ней Путин.

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