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Bloomberg узнал о роли ОАЭ в секретных переговорах Индии и Пакистана

В конце прошлого месяца стороны объявили о прекращении огня. За сутки после этого в Нью-Дели прилетел министр иностранных дел ОАЭ, посредничество стало важным фактором переговоров, пишет агентство
Фото: Channi Anand / AP
Фото: Channi Anand / AP

Посредничество Объединенных Арабских Эмиратов стало важной вехой в секретных переговорах Индии и Пакистана, которые впервые за почти 20 лет договорились о прекращении огня, пишет Bloomberg.

Командующие военными Индии и Пакистана договорились прекратить стрельбу на линии контроля и строго соблюдать все соглашения с 25 февраля. Линией контроля называется демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Кашмире, фактически являющаяся границей между государствами.

Примерно через 24 часа после объявления о прекращении огня в Нью-Дели с коротким однодневным визитом прилетел министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Зайед. Он встретился с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Согласно отчету индийских властей, стороны «обсудили все региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес».

В ноябре Джайшанкар встречался с бин Зайедом во время двухдневного визита в Абу-Даби, а в следующем месяце — с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши. Примерно за две недели до объявления от 25 февраля министр иностранных дел ОАЭ провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, «во время которого они обсудили региональные и международные вопросы, представляющие интерес», говорится в публикации.

После прекращения огня ОАЭ были одной из немногих стран, которые выступили с заявлением, одобряющим объявление, приветствуя «усилия, прилагаемые обеими странами для того, чтобы прийти к этому соглашению».

Посредничество ОАЭ сыграло важную роль в прекращении огня между Индией и Пакистаном, пишет агентство со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, прекращение огня — это только начало более масштабной «дорожной карты» по установлению прочного мира между соседями. Следующий шаг в этом процессе, сказал чиновник, включает в себя восстановление посланников в Нью-Дели и Исламабаде. Затем стороны могут начать переговоры о возобновлении торговли и долгосрочном урегулировании конфликта по Кашмиру, указал он.

Нынешний переговорный процесс является наиболее согласованным усилием за последние годы, пишет агентство.

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Министерство иностранных дел Пакистана не прокомментировало переговоры или роль ОАЭ, министерства иностранных дел Индии и ОАЭ не дали никаких комментариев.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск. Отношения между Индией и Пакистаном ухудшились еще больше два года назад после того, как в результате теракта террориста-смертника в Кашмире погибли 40 индийских солдат, что побудило правительство Моди санкционировать воздушные удары по предполагаемым террористическим объектам на территории Пакистана.

Автор
Анастасия Батманова
Индия Пакистан ОАЭ
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