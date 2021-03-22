Bloomberg узнал о роли ОАЭ в секретных переговорах Индии и Пакистана

В конце прошлого месяца стороны объявили о прекращении огня. За сутки после этого в Нью-Дели прилетел министр иностранных дел ОАЭ, посредничество стало важным фактором переговоров, пишет агентство

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Посредничество Объединенных Арабских Эмиратов стало важной вехой в секретных переговорах Индии и Пакистана, которые впервые за почти 20 лет договорились о прекращении огня, пишет Bloomberg.

Командующие военными Индии и Пакистана договорились прекратить стрельбу на линии контроля и строго соблюдать все соглашения с 25 февраля. Линией контроля называется демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Кашмире, фактически являющаяся границей между государствами.

Примерно через 24 часа после объявления о прекращении огня в Нью-Дели с коротким однодневным визитом прилетел министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Зайед. Он встретился с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Согласно отчету индийских властей, стороны «обсудили все региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес».

В ноябре Джайшанкар встречался с бин Зайедом во время двухдневного визита в Абу-Даби, а в следующем месяце — с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши. Примерно за две недели до объявления от 25 февраля министр иностранных дел ОАЭ провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, «во время которого они обсудили региональные и международные вопросы, представляющие интерес», говорится в публикации.

После прекращения огня ОАЭ были одной из немногих стран, которые выступили с заявлением, одобряющим объявление, приветствуя «усилия, прилагаемые обеими странами для того, чтобы прийти к этому соглашению».